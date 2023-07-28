Суркіс та "Динамо" зворушливо підтримали Харлан

Ігор Суркіс на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс подякував українській фехтувальниці Ользі Харлан. Він підтримав спортсменку, яку дискваліфікували за відмову потиснути руку російській суперниці.

Суркіс вважає, що Харлан все зробила правильно, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Інцидент стався на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані. Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7. Суперниця підійшла до українки та простягла руку, але Харлан відмовилася її потиснути.

Ольга Харлан на турнірі. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Згідно із заявами НОК, існує домовленість, згідно з якою українські спортсмени можуть не тиснути руки білорусам та росіянам. І на турнірі з фехтування ця домовленість теж мала діяти. Проте Харлана все одно дискваліфікували на два місяці.

Підтримка Суркіса

Президент київського "Динамо" назвав "ганьбою і боягузтвом" поведінку спортивних чиновників. Він навів Ольгу Харлан як приклад для всіх українських спортсменів. Суркіс вважає, що фехтувальник все зробила правильно.

"Це не просто якийсь інформаційний привід нагадати світові про війну в Україні та про звірства, які здійснюють окупанти — це чергове випробування для пошуку правди та справедливості", — пояснив Ігор Суркіс.

Президент "Динамо" назвав "подвійними стандартами" дискваліфікацію Ольги Харлан. Він висловив сподівання, що у майбутньому НОК зможе захистити українських спортсменів від таких покарань.

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