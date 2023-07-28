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Суркис и "Динамо" трогательно поддержали Харлан

28 июля 2023 13:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис и "Динамо" трогательно поддержали Харлан
Игорь Суркис на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис поблагодарил украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан. Он поддержал спортсменку, которую дисквалифицировали за отказ пожать руку российской сопернице.

Суркис считает, что Харлан все сделала правильно, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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Инцидент произошел на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7. Соперница подошла к украинке и протянула руку, но Харлан отказалась ее пожать. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан на турнире. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Согласно заявлениям НОК, существует договоренность, согласно которой украинские спортсмены могут не пожимать руки белорусам и россиянам. И на турнире по фехтованию эта договоренность тоже должна была действовать. Однако Харлан все равно дисквалифицировали на два месяца. 

Поддержка Суркиса 

Президент киевского "Динамо" назвал "позором и трусостью" поведение спортивных чиновников. Он привел Ольгу Харлан в качестве примера для всех украинских спортсменов. Суркис считает, что фехтовальщица все сделала правильно. 

"Это не просто какой-то информационный повод напомнить миру о войне в Украине и о зверствах, которые совершают оккупанты — это очередное испытание для поиска правды и справедливости", — объяснил Игорь Суркис. 

Президент "Динамо" назвал "двойными стандартами" дисквалификацию Ольги Харлан. Он выразил надежду, что в будущем НОК сможет защитить украинских спортсменов от подобных наказаний. 

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