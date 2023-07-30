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Сборная Украины вместе с Харлан проиграла бронзовый финал на ЧМ-2023

30 июля 2023 15:48
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины вместе с Харлан проиграла бронзовый финал на ЧМ-2023
Ольга Харлан не смогла выиграть медаль Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Милане на чемпионате мира по фехтованию 30 июля проходят соревнования по женской командной сабле. Одним из участников турнира стала сборная Украины.

Саблистки из Украины остановились в шаге от пьедестала, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, олимпийская чемпионка Ольга Харлан смогла выступить в командной сабле после того, как приостановили ее дисквалификацию за отказ пожать руку сопернице из России.

Сборная Украины по фехтованию на саблях. Фото: НОК Украины

Наши девушки стали четвертыми

Женская команда саблисток была представлена на чемпионате мира в составе: Ольга Харлан, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Елена Кровацкая.

В четвертьфинале турнира Украина одержала зрелищную победу над командой США. Американки выигрывали со счетом 44:43 и им оставался лишь один удар для победы, но Харлан сначала сравняла счет, а затем нанесла последний победный удар саблей — 45:44.

В полуфинале чемпионата мира украинки почти без шансов уступили Франции (32:45), которая была фаворитом противостояния.

В бронзовом финале украинки, как и в полуфинале с француженками, не смогли составить конкуренцию Южной Корее. Харлан и компания уступили со счетом 32:45.

Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.

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