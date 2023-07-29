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Харлан їде на Олімпіаду, а FIE дискваліфікацію не скасовувала, а призупинила

29 липня 2023 07:31
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Харлан їде на Олімпіаду, а FIE дискваліфікацію не скасовувала, а призупинила
Ольга Харлан отримала путівку на Олімпійські ігри від МОК. Фото: Twitter/Mariana Betsa
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Потужний міжнародний скандал навколо виступу збірної України на Чемпіонаті світу з фехтування в Мілані та дискваліфікації Ольги Харлан завершується тріумфально для українки. По-перше, МОК вирішив автоматично допустити славетну спортсменку на Олімпійські ігри в Парижі, а по-друге, FIE її дискваліфікацію призупиняє, щоб вона взяла участь у командних змаганнях.

Про рішення МОК повідомив міністр спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook, а щодо дискваліфікації роз’яснення випустили у FIE.

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Схоже справедливість у спорті все ж таки перемогла. Олімпійська чемпіонка та 6-разова чемпіонка світу Ольга Харлан таки візьме участь в наступній Олімпіаді. Міжнародні спортивні організації одна за іншою стали йти на поступки в бік легенди спорту з України.

Спочатку МОК вирішив головне за що зараз йде боротьба — доля олімпійської ліцензії. Міжнародний олімпійський комітет надав славетній українській фехтувальниці автоматичну кваліфікацію на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. 

Таким чином, двомісячна дискваліфікація українки, отримана на ЧС у Мілані за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій, не завадила олімпійській чемпіонці 2008 року відібратися на головні старти чотириріччя.

"Незважаючи на весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, завзято працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат", — написав Гутцайт.

FIE дали задню, але не до кінця

А от виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) повідомив, що не скасував, а лише призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці Ольги Харлан.

Згідно з правилами турніру, вона цілком могла не потиснути руку суперниці через досі діючі обмеження щодо COVID-19.

Тобто тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу, але далі буде відсторонена на два місяці.

Зазначається, що виконком FIE змінив своє рішення після призову та листа президента МОК Томаса Баха, яким він надав Харлан гарантоване місце на Олімпіаді-2024.

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