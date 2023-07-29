Харлан едет на Олимпиаду, а FIE дисквалификацию не отменяла, а приостановила

Ольга Харлан получила путевку на Олимпийские игры МОК. Фото: Twitter/Mariana Betsa

Мощный международный скандал вокруг выступления сборной Украины на Чемпионате мира по фехтованию в Милане и дисквалификации Ольги Харлан завершается триумфально для украинки. Во-первых, МОК решил автоматически допустить знаменитую спортсменку на Олимпийские игры в Париже, во-вторых, FIE ее дисквалификацию приостанавливает, чтобы она приняла участие в командных соревнованиях.

О решении МОК сообщил министр спорта Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook , а по дисквалификации разъяснения выпустили в FIE.

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Похоже, справедливость в спорте все же победила. Олимпийская чемпионка и 6-кратная чемпионка мира Ольга Харлан таки примет участие в следующей Олимпиаде. Международные спортивные организации одна за другой стали идти на уступки легенде спорта из Украины.

Сначала МОК решил главное, за что сейчас идет борьба — судьба олимпийской лицензии. Международный олимпийский комитет предоставил знаменитой украинской фехтовальщице автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Таким образом, двухмесячная дисквалификация украинки, полученная на ЧМ в Милане за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, не помешала олимпийской чемпионке 2008 отобраться на главные старты четырехлетия.

"Несмотря на весь хейт, который я лично и моя команда пережили за эти 24 часа, упорно работая ради украинских атлетов и не реагируя на него, уже есть первый результат", — написал Гутцайт.

FIE дали заднюю, но не до конца

А вот исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) сообщил, что не отменил, а лишь приостановил "черную карточку" для украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.

Согласно правилам турнира, она вполне могла не пожать руку сопернице из-за действующих ограничений по COVID-19.

То есть, теперь она сможет выступить на чемпионате мира, но дальше будет отстранена на два месяца.

Международный феномен федерации был отменен расqualification of Olha Kharlan. По сравнению с правилами проведения турнира, он может хорошо не shake hands with her opponent due to existing restrictions on COVID-19. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/aLO57sOhKE — Мария Крамаренко (@KramarenkoMari3) 28 July 2023

Отмечено, что исполком FIE изменил свое решение после призыва и письма президента МОК Томаса Баха, которым он предоставил Харлан гарантированное место на Олимпиаде-2024.

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