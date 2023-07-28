Молодежная сборная Украины по футболу получила могущественного соперника

Игроки "молодежки" благодарят болельщиков. Фото: пресс-служба "Динамо"

Уже осенью этого года молодежная сборная Украины проведет свой первый официальный поединок под руководством нового главного тренера. Состав команды может быть изменен.

Соперником Украины U-21 станет молодежная сборная Германии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Недавно новым главным тренером молодежной сборной Украины стал испанский специалист Унаи Мельгоса. Он был помощником Сергея Реброва в тех клубах, в которых работал тренер. Руслан Ротань будет готовить олимпийскую сборную Украины к Играм-2024 в Париже.

Молодежная сборная Украины на Евро-2023. Фото: пресс-служба "Динамо"

Новый отборочный цикл "молодежки"

Что касается Унаи Мельгосы, вскоре его обновленную команду ждут матчи с серьезными соперниками. Уже восьмого сентября молодежная сборная Украины сыграет со сверстниками из Германии. Поединок пройдет в немецком городе Саарбрюкен восьмого сентября. Начало матча в 19:15.

Через несколько дней, 12 сентября, "молодежка" начнет отборочный цикл на Евро-2025. "Сине-желтые" оказались в группе F. Соперниками украинцев станут сборные Северной Ирландии, Англии, Сербии, Азербайджана и Люксембурга. Украина начнет отбор домашним поединком против Северной Ирландии.

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