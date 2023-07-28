Молодежная сборная Украины по футболу получила могущественного соперника
Уже осенью этого года молодежная сборная Украины проведет свой первый официальный поединок под руководством нового главного тренера. Состав команды может быть изменен.
Соперником Украины U-21 станет молодежная сборная Германии, сообщает официальный сайт УАФ.
Недавно новым главным тренером молодежной сборной Украины стал испанский специалист Унаи Мельгоса. Он был помощником Сергея Реброва в тех клубах, в которых работал тренер. Руслан Ротань будет готовить олимпийскую сборную Украины к Играм-2024 в Париже.
Новый отборочный цикл "молодежки"
Что касается Унаи Мельгосы, вскоре его обновленную команду ждут матчи с серьезными соперниками. Уже восьмого сентября молодежная сборная Украины сыграет со сверстниками из Германии. Поединок пройдет в немецком городе Саарбрюкен восьмого сентября. Начало матча в 19:15.
Через несколько дней, 12 сентября, "молодежка" начнет отборочный цикл на Евро-2025. "Сине-желтые" оказались в группе F. Соперниками украинцев станут сборные Северной Ирландии, Англии, Сербии, Азербайджана и Люксембурга. Украина начнет отбор домашним поединком против Северной Ирландии.
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