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Молодіжна збірна України з футболу здобула могутнього суперника

28 липня 2023 14:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Молодіжна збірна України з футболу здобула могутнього суперника
Гравці "молодіжки" дякують уболівальникам. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вже цього року восени молодіжна збірна України проведе свій перший офіційний поєдинок під керівництвом нового головного тренера. Склад команди може бути змінено.

Суперником України U-21 стане молодіжна збірна Німеччини, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нещодавно новим головним тренером молодіжної збірної України став іспанський фахівець Унаї Мельгоса. Він був помічником Сергія Реброва у тих клубах, у яких працював тренер. Руслан Ротань готуватиме олімпійську збірну України до Ігор-2024 у Парижі.

молодіжна збірна України
Молодіжна збірна України на Євро-2023. Фото: пресслужба "Динамо"

Новий відбірковий цикл "молодіжки"

Що стосується Унаї Мельгоси, незабаром на його оновлену команду чекають матчі із серйозними суперниками. Вже восьмого вересня молодіжна збірна України зіграє з однолітками із Німеччини. Поєдинок пройде у німецькому місті Саарбрюкен восьмого вересня. Початок матчу о 19:15.

За кілька днів, 12 вересня, "молодіжка" розпочне відбірковий цикл на Євро-2025. "Синьо-жовті" опинилися у групі F. Суперниками українців стануть збірні Північної Ірландії, Англії, Сербії, Азербайджану та Люксембургу. Україна розпочне відбір домашнім поєдинком проти Північної Ірландії.

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