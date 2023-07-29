Лидер "Шахтера" пропустит начало сезона: у Судакова большие проблемы

Георгий Судаков и Артем Бондаренко в сборной Украины. Фото: УАФ

У донецкого "Шахтера" перед началом сезона казалось, что нет никаких проблем. Лидеры команды отлично провели чемпионат Европы U-21, а на трансферном рынке команда подписывала талантливых бразильцев.

Однако проблема для команды Патрика ван Леувена пришла оттуда, откуда ее не ждали.

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Отметим, ранее стало известно, что бразильскому новичку "Шахтера" Педриньо грозит тюремный срок на родине. Но не менее серьезной проблемой стала потеря Судакова.

Пост Судакова о проблемах со здоровьем. Фото: скриншот

Начнут сезон без Судакова

Лидер "Шахтера" Георгий Судаков в социальных сетях сообщил что у него воспаление апендицита, из-за которого не него не стоит рассчитывать в начале сезона.

"К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно…

Новый план Бога, нужно ему довериться! Далее больше", — написал Судаков.

Пока неизвестны сроки возвращения Судакова на футбольное поле.

Отметим, что ранее была информация о возможном трансфере Судакова в Топ-чемпионат. Самым дорогим футболистом до 22 лет на позиции атакующего полузащитника интересуются в Италии и Англии.

Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.

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