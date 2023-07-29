Лидер "Шахтера" пропустит начало сезона: у Судакова большие проблемы
У донецкого "Шахтера" перед началом сезона казалось, что нет никаких проблем. Лидеры команды отлично провели чемпионат Европы U-21, а на трансферном рынке команда подписывала талантливых бразильцев.
Однако проблема для команды Патрика ван Леувена пришла оттуда, откуда ее не ждали.
Отметим, ранее стало известно, что бразильскому новичку "Шахтера" Педриньо грозит тюремный срок на родине. Но не менее серьезной проблемой стала потеря Судакова.
Начнут сезон без Судакова
Лидер "Шахтера" Георгий Судаков в социальных сетях сообщил что у него воспаление апендицита, из-за которого не него не стоит рассчитывать в начале сезона.
"К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно…
Новый план Бога, нужно ему довериться! Далее больше", — написал Судаков.
Пока неизвестны сроки возвращения Судакова на футбольное поле.
Отметим, что ранее была информация о возможном трансфере Судакова в Топ-чемпионат. Самым дорогим футболистом до 22 лет на позиции атакующего полузащитника интересуются в Италии и Англии.
Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.
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