Лідер "Шахтаря" пропустить початок сезону: у Судакова великі проблеми

Георгій Судаков та Артем Бондаренко у збірній України. Фото: УАФ

У донецького "Шахтаря" перед початком сезону здавалося, що немає жодних проблем. Лідери команди чудово провели чемпіонат Європи U-21, а на трансферному ринку команда підписувала талановитих бразильців.

Проте проблема для команди Патріка ван Леувена прийшла звідти, звідки її не чекали.

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Зазначимо, раніше стало відомо, що бразильському новачкові "Шахтаря" Педріньйо загрожує тюремний термін на батьківщині. Але не менш серйозною проблемою стала втрата Судакова.

Посада Судакова про проблеми зі здоров'ям. Фото: скріншот

Почнуть сезон без Судакова

Лідер "Шахтаря" Георгій Судаков у соціальних мережах повідомив, що у нього запалення аппендициту, через який не його не варто розраховувати на початку сезону.

"На жаль, цей сезон починається без мене. Апендицит прийшов несподівано...

Новий план Бога, треба йому довіритись! Далі більше", — написав Судаков.

Наразі невідомі терміни повернення Судакова на футбольне поле.

Зазначимо, що раніше була інформація про можливий трансфер Судакова до топчемпіонатів. Найдорожчим футболістом до 22 років на позиції атакувального півзахисника цікавляться в Італії та Англії.

Нагадаємо, російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA.

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