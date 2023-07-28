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Футболісти "Шахтаря" та "Динамо" можуть опинитися за ґратами: що відомо

28 липня 2023 13:20
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Футболісти "Шахтаря" та "Динамо" можуть опинитися за ґратами: що відомо
Педріньо на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Новий лівий фулбек донецького "Шахтаря" Педріньо отримав звинувачувальний вирок у себе на батьківщині у Бразилії. Те саме стосується і футболіста київського "Динамо" Сідклея.

Обидвох гравців звинувачуються в участі у договірних матчах, повідомляє O Globo.

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Бразильський суд задовольнив позов другого відділу боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей штату Гояс щодо футболістів Педріньо та Сідклея. Обидва гравці отримали "максимальне покарання".

Сідклей
Сідклей у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/sisidy/

У чому звинуватили Педріньо та Сідклея?

Суд ухвалив, що бразильські футболісти займалися маніпуляціями зі спортивними результатами. Це відбувалося в той час, коли Сідклей та Педріньо виступали в національній першості.

21-річний новачок "Шахтаря" Педріньо за версією суду займався маніпуляціями з результатами під час виступів у складі "Атлетіко Паранаенсе". Клуб розірвав контракт із футболістом. 30-річний Сідклей виявився замішаним у протиправних діях минулого сезону, коли виступав на правах оренди за "Куябу".

Обом футболістам можуть засудити тюремний термін. Їм загрожує від двох до шести років за ґратами.

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