Футболісти "Шахтаря" та "Динамо" можуть опинитися за ґратами: що відомо

Педріньо на тренуванні. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Новий лівий фулбек донецького "Шахтаря" Педріньо отримав звинувачувальний вирок у себе на батьківщині у Бразилії. Те саме стосується і футболіста київського "Динамо" Сідклея.

Обидвох гравців звинувачуються в участі у договірних матчах, повідомляє O Globo.

Читайте також:

Бразильський суд задовольнив позов другого відділу боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей штату Гояс щодо футболістів Педріньо та Сідклея. Обидва гравці отримали "максимальне покарання".

Сідклей у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/sisidy/

У чому звинуватили Педріньо та Сідклея?

Суд ухвалив, що бразильські футболісти займалися маніпуляціями зі спортивними результатами. Це відбувалося в той час, коли Сідклей та Педріньо виступали в національній першості.

21-річний новачок "Шахтаря" Педріньо за версією суду займався маніпуляціями з результатами під час виступів у складі "Атлетіко Паранаенсе". Клуб розірвав контракт із футболістом. 30-річний Сідклей виявився замішаним у протиправних діях минулого сезону, коли виступав на правах оренди за "Куябу".

Обом футболістам можуть засудити тюремний термін. Їм загрожує від двох до шести років за ґратами.

Нагадаємо, Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу.

Тарас Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.

Луческу готовий піти з "Динамо": Шовковський може стати новим тренером.

"ПСЖ" жорстко карає гравців за підтримку Мбаппе.

"Динамо" втратило чемпіона світу: клуб із Євросоюзу оголосив про підписання українця.

Ольга Харлан з'явиться на новій марці "Укрпошти".