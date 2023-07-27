Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Футболіст "Шахтаря" може безкоштовно перейти до "Наполі" arrow

Футболіст "Шахтаря" може безкоштовно перейти до "Наполі"

27 липня 2023 15:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст "Шахтаря" може безкоштовно перейти до "Наполі"
Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете може продовжити кар'єру в італійській Серії А. У гонку за бразильським футболістом включився чемпіон країни "Наполі".

"Шахтар" не отримає за свого футболіста грошову компенсацію, повідомляє Calciomercato.

Читайте також:

"Гірники" можуть безкоштовно втратити ще одного футболіста. Півзахисник Тете близький до того, щоб продовжити кар'єру в Італії. Ним цікавиться "Наполі", який хоче безкоштовно здобути 23-річного гравця.

Деталі трансферу Тете

Технічний бразилець перейшов із "Греміо" до "Шахтаря" у 2019 році за 15 млн євро. Футболіст уклав з українським клубом контракт терміном на п'ять років. Але після початку повномасштабної війни Тете разом з іншими легіонерами "Шахтаря" евакуювалось із країни. Він може більше не зіграти жодного матчу у складі "гірників".

Тітці
Тете в матчі проти "Реала". Фото: УНІАН

Минулого сезону Тете грав в оренді за французький "Ліон" та англійський "Лестер". У його послугах зацікавлений турецький "Фенербахче", до якого приєднався італійський "Наполі".

Згідно зі спеціальним правилом ФІФА, неаполітанці можуть безкоштовно підписати гравця "Шахтаря". Нещодавно в аналогічній ситуації інший легіонер "гірників" — Манор Соломон — приєднався до англійського "Тоттенгема". "Шахтар" прописав у контракті Тете 150 млн відступних, але в результаті не зможе заробити на трансфері футболіста.

Нагадаємо, Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону. 

Зінченко не зіграє за "Арсенал": Артета назвав причину. 

Хавбек Віталій Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб. 

Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори. 

"Манчестер Юнайтед" запропонував за відомого форварда шалені гроші.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз