Футболіст "Шахтаря" може безкоштовно перейти до "Наполі"

Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: УНІАН

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете може продовжити кар'єру в італійській Серії А. У гонку за бразильським футболістом включився чемпіон країни "Наполі".

"Шахтар" не отримає за свого футболіста грошову компенсацію, повідомляє Calciomercato.

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"Гірники" можуть безкоштовно втратити ще одного футболіста. Півзахисник Тете близький до того, щоб продовжити кар'єру в Італії. Ним цікавиться "Наполі", який хоче безкоштовно здобути 23-річного гравця.

Деталі трансферу Тете

Технічний бразилець перейшов із "Греміо" до "Шахтаря" у 2019 році за 15 млн євро. Футболіст уклав з українським клубом контракт терміном на п'ять років. Але після початку повномасштабної війни Тете разом з іншими легіонерами "Шахтаря" евакуювалось із країни. Він може більше не зіграти жодного матчу у складі "гірників".

Тете в матчі проти "Реала". Фото: УНІАН

Минулого сезону Тете грав в оренді за французький "Ліон" та англійський "Лестер". У його послугах зацікавлений турецький "Фенербахче", до якого приєднався італійський "Наполі".

Згідно зі спеціальним правилом ФІФА, неаполітанці можуть безкоштовно підписати гравця "Шахтаря". Нещодавно в аналогічній ситуації інший легіонер "гірників" — Манор Соломон — приєднався до англійського "Тоттенгема". "Шахтар" прописав у контракті Тете 150 млн відступних, але в результаті не зможе заробити на трансфері футболіста.

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