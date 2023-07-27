Футболіст "Шахтаря" може безкоштовно перейти до "Наполі"
Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете може продовжити кар'єру в італійській Серії А. У гонку за бразильським футболістом включився чемпіон країни "Наполі".
"Шахтар" не отримає за свого футболіста грошову компенсацію, повідомляє Calciomercato.
"Гірники" можуть безкоштовно втратити ще одного футболіста. Півзахисник Тете близький до того, щоб продовжити кар'єру в Італії. Ним цікавиться "Наполі", який хоче безкоштовно здобути 23-річного гравця.
Деталі трансферу Тете
Технічний бразилець перейшов із "Греміо" до "Шахтаря" у 2019 році за 15 млн євро. Футболіст уклав з українським клубом контракт терміном на п'ять років. Але після початку повномасштабної війни Тете разом з іншими легіонерами "Шахтаря" евакуювалось із країни. Він може більше не зіграти жодного матчу у складі "гірників".
Минулого сезону Тете грав в оренді за французький "Ліон" та англійський "Лестер". У його послугах зацікавлений турецький "Фенербахче", до якого приєднався італійський "Наполі".
Згідно зі спеціальним правилом ФІФА, неаполітанці можуть безкоштовно підписати гравця "Шахтаря". Нещодавно в аналогічній ситуації інший легіонер "гірників" — Манор Соломон — приєднався до англійського "Тоттенгема". "Шахтар" прописав у контракті Тете 150 млн відступних, але в результаті не зможе заробити на трансфері футболіста.
Нагадаємо, Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.
Зінченко не зіграє за "Арсенал": Артета назвав причину.
Хавбек Віталій Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб.
Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори.
"Манчестер Юнайтед" запропонував за відомого форварда шалені гроші.