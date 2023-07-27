Футболист "Шахтера" может бесплатно перейти в "Наполи"

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: УНИАН

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В гонку за бразильским футболистом включился чемпион страны "Наполи".

"Шахтер" не получит за своего футболиста денежную компенсацию, сообщает Calciomercato.

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Детали трансфера Тете

Техничный бразилец перешел из "Гремио" в "Шахтер" в 2019 году за 15 млн евро. Футболист заключил с украинским клубом контракт сроком на пять лет. Но после начала полномасштабной войны Тете вместе с другими легионерами "Шахтера" эвакуировался из страны. Он может больше не сыграть ни одного матча в составе "горняков".

Тете в матче против "Реала". Фото: УНИАН

В прошлом сезоне Тете играл в аренде за французский "Лион" и английский "Лестер". В его услугах заинтересован турецкий "Фенербахче", к которому присоединился итальянский "Наполи".

Согласно специальному правилу ФИФА, неаполитанцы могут бесплатно подписать игрока "Шахтера". Недавно в аналогичной ситуации другой легионер "горняков" — Манор Соломон — присоединился к английскому "Тоттенхэму". "Шахтер" прописал в контракте Тете 150 млн отступных, но в результате не сможет заработать на трансфере футболиста.

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