Футболисты "Шахтера" и "Динамо" могут оказаться за решеткой: что известно

Педриньо на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Новый левый фулбек донецкого "Шахтера" Педриньо получил обвинительный приговор у себя на родине в Бразилии. То же самое касается и футболиста киевского "Динамо" Сидклея.

Оба игрока обвиняются в участии в договорных матчах, сообщает O Globo.

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Сидклей в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/sisidy/

В чем обвинили Педриньо и Сидклея?

Суд постановил, что бразильские футболисты занимались манипуляциями со спортивными результатами. Это происходило в то время, когда Сидклей и Педриньо выступали в национальном первенстве.

21-летний новичок "Шахтера" Педриньо по версии суда занимался манипуляциями с результатами во время выступлений в составе "Атлетико Паранаэнсе". Клуб расторг контракт с футболистом. 30-летний Сидклей оказался замешан в противоправных действиях в прошлом сезоне, когда выступал на правах аренды за "Куябу".

Обоим футболистам могут присудить тюремный срок. Им грозит от двух до шести лет за решеткой.

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