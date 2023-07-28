Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Футболисты "Шахтера" и "Динамо" могут оказаться за решеткой: что известно arrow

Футболисты "Шахтера" и "Динамо" могут оказаться за решеткой: что известно

28 июля 2023 13:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболисты "Шахтера" и "Динамо" могут оказаться за решеткой: что известно
Педриньо на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый левый фулбек донецкого "Шахтера" Педриньо получил обвинительный приговор у себя на родине в Бразилии. То же самое касается и футболиста киевского "Динамо" Сидклея. 

Оба игрока обвиняются в участии в договорных матчах, сообщает O Globo

Читайте также:

Бразильский суд удовлетворил иск второго отдела по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег штата Гояс в отношении футболистов Педриньо и Сидклея. Оба игрока получили "максимальное наказание". 

Сидклей
Сидклей в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/sisidy/

В чем обвинили Педриньо и Сидклея? 

Суд постановил, что бразильские футболисты занимались манипуляциями со спортивными результатами. Это происходило в то время, когда Сидклей и Педриньо выступали в национальном первенстве. 

21-летний новичок "Шахтера" Педриньо по версии суда занимался манипуляциями с результатами во время выступлений в составе "Атлетико Паранаэнсе". Клуб расторг контракт с футболистом. 30-летний Сидклей оказался замешан в противоправных действиях в прошлом сезоне, когда выступал на правах аренды за "Куябу".

Обоим футболистам могут присудить тюремный срок. Им грозит от двух до шести лет за решеткой. 

Напомним, Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу. 

Тарас Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы. 

Луческу готов уйти из "Динамо": Шовковский может стать новым тренером. 

"ПСЖ" жестко наказывает игроков за поддержку Мбаппе.  

"Динамо" лишилось чемпиона мира: клуб из Евросоюза объявил о подписании украинца. 

Ольга Харлан появится на новой марке "Укрпочты". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз