Збірна України разом з Харлан програла бронзовий фінал на ЧС-2023

Ольга Харлан не змогла виграти медаль. Фото: Google

В Мілані на чемпіонаті світу з фехтування 30 липня проходять змагання з жіночої командної шаблі. Одним з учасників турніру стала збірна України.

Шаблістки з України зупинилися за крок до п'єдесталу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан змогла виступити у командній шаблі після того, як призупинили її дискваліфікацію за відмову потиснути руку суперниці з Росії.

Збірна України з фехтування на шаблях. Фото: НОК України

Наші дівчата стали четвертими

Жіноча команда шаблісток була представлена на чемпіонаті світу у складі: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

У чвертьфіналі турніру Україна видала видовищну перемогу над командою США. Американки вигравали з рахунком 44:43 і їм залишався лише один удар для перемоги, але Харлан спершу зрівняла рахунок, а потім завдала останній переможний удар шаблею — 45:44.

В півфіналі чемпіонату світу українки майже без шансів поступилася Франції (32:45), яка була фаворитом протистояння.

У бронзовому фіналі українки, як й в півфіналі з француженками, не змогли скласти конкуренцію Південній Кореї. Харлан і компанія поступилися з рахунком 32:45.

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