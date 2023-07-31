Москва курирувала дискваліфікацію Харлан, — тренер збірної США

Українська шаблістка Ольга Харлан. Фото: Instagram/olgakharlan

Відкрилися нові подробиці скандалу з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на чемпіонаті світу. Як виявилося, провокація була навмисною і курирувалась Москвою.

Такого висновку дійшов старший тренер збірної США з фехтування Юрій Гельман, який став очевидцем події. Про це фахівець розповів в інтерв'ю Юлії Латиніній.

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Зазначимо, що після перемоги над Анною Смирновою Харлан відмовилася тиснути руку росіянці. Головний суддя ніяк не покарав українку, але представниця Росії 50 хвилин сиділа на помості в очікуванні рукостискання, щоб потім вимагати дискваліфікації українки.

Внаслідок дій Смирнової Харлан через певний час була дискваліфікована. Потім була громадська реакція, і звернення МОК, після якого FIE вирішило призупинити двомісячну дискваліфікацію українки.

Був невідомий чоловік із Москви

За словами Гельмана, українці після матчу присудили перемогу і в протоколах вона була переможцем. При цьому Харлан через 20 хвилин після сутички була впевнена, що все добре, але потім все змінилося.

"Був якийсь чоловік. Незрозуміло хто він, і що він. У чорному костюмі з краваткою. Він був з кимось весь час на телефоні і вимагав, щоб це все виконувалося. Це тривало доти, доки не звернули увагу, що у нього акредитація чужа і його вивели. Це був явно не фехтувальник, тому що ми один одного знаємо. Ніхто його не знав", — зазначив Гельман.

Тренер вважає, що невідомою людиною був представник керівництва FIE із Москви, яке негласно керує організацією. До повномасштабного вторгнення в Україну FIE очолював російський олігарх Алішер Усманов.

"Я так розумію, як мені сказали, були дзвінки з Москви, щоб дотримувався протоколу і технічно — так, це правильно. Вони зібрали комісію, яка і ухвалила рішення про "чорну картку". Говорять, що він вимагав, щоб виконували всі правила. Що треба потиснути руку. Якщо не потиснули руки, то "чорна картка" і вимагала, щоб усе це виконали", — додав Гельман.

Нагадаємо, російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA.

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