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Довбик на текущей неделе станет игроком испанского клуба: все стороны договорились

31 июля 2023 08:39
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Агабекян Карен
редактор
Довбик на текущей неделе станет игроком испанского клуба: все стороны договорились
Артем Довбик. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Трансферная сага с переходом форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика в один из топовых чемпионатов скоро завершится. Вероятно, футболист окажется в Ла Лиге.

По информации ТаТоТаке, все стороны договорились о трансфере.

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В пару к Цыганкову

По информации источника, Довбик перейдет в испанскую "Жирону", которая вышла на финишную прямую перед завершением покупки футболиста.

На текущий момент "Жирона", "Днепр-1" и датский "Мидтьюлланд", которому принадлежит половина стоимости футболиста, пришли к соглашению по трансферу.

Источник рассказал, что "Мидтьюлланд" получит 450 тысяч евро. Общая сумма трансфера составит 6 млн евро. На текущий момент сторонам нужно решить юридические вопросы по оформлению документов.

Вероятно, что ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" станет последним для Довбика в составе "Днепра-1".

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