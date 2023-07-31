Довбик на текущей неделе станет игроком испанского клуба: все стороны договорились

Артем Довбик. Фото: "Днепр-1"

Трансферная сага с переходом форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика в один из топовых чемпионатов скоро завершится. Вероятно, футболист окажется в Ла Лиге.

По информации ТаТоТаке, все стороны договорились о трансфере.

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В пару к Цыганкову

По информации источника, Довбик перейдет в испанскую "Жирону", которая вышла на финишную прямую перед завершением покупки футболиста.

На текущий момент "Жирона", "Днепр-1" и датский "Мидтьюлланд", которому принадлежит половина стоимости футболиста, пришли к соглашению по трансферу.

Источник рассказал, что "Мидтьюлланд" получит 450 тысяч евро. Общая сумма трансфера составит 6 млн евро. На текущий момент сторонам нужно решить юридические вопросы по оформлению документов.

Вероятно, что ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" станет последним для Довбика в составе "Днепра-1".

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