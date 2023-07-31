Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Довбик цього тижня стане гравцем іспанського клубу: всі сторони домовилися arrow

Довбик цього тижня стане гравцем іспанського клубу: всі сторони домовилися

31 липня 2023 08:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик цього тижня стане гравцем іспанського клубу: всі сторони домовилися
Артем Довбик. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Трансферна сага з переходом форварда "Дніпра-1" та збірної України Артема Довбика в один із топових чемпіонатів незабаром завершиться. Ймовірно, футболіст опиниться у Ла Лізі.

За інформацією ТаТоТаке, всі сторони домовилися про трансфер.

Читайте також:

Після того, як Довбик засвітився на світовій арені, перші претенденти на українця з'явилися у Серії А, але італійці досі не можуть наважитися на трансфер.

У пару до Циганкова

За інформацією джерела, Довбик перейде до іспанської "Жирони", яка вийшла на фінішну пряму перед завершенням покупки футболіста.

На цей час "Жирона", "Дніпро-1" і датський "Мідтьюлланд", якому належить половина вартості футболіста, дійшли згоди щодо трансферу.

Джерело розповіло, що "Мідтьюлланд" отримає 450 тисяч євро. Загальна сума трансферу становитиме 6 млн євро. Наразі сторонам потрібно вирішити юридичні питання щодо оформлення документів.

Імовірно, матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Панатинаїкоса" стане останнім для Довбика у складі "Дніпра-1".

Нагадаємо, польські вболівальники вивісили антиукраїнські банери на футбольному матчі.

Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу.

Тарас Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.

Молодіжна збірна України з футболу виборола потужного суперника.

Лідер "Шахтаря" пропустить початок сезону: Судаков має великі проблеми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз