Довбик цього тижня стане гравцем іспанського клубу: всі сторони домовилися

Артем Довбик. Фото: "Дніпро-1"

Трансферна сага з переходом форварда "Дніпра-1" та збірної України Артема Довбика в один із топових чемпіонатів незабаром завершиться. Ймовірно, футболіст опиниться у Ла Лізі.

За інформацією ТаТоТаке, всі сторони домовилися про трансфер.

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За інформацією джерела, Довбик перейде до іспанської "Жирони", яка вийшла на фінішну пряму перед завершенням покупки футболіста.

На цей час "Жирона", "Дніпро-1" і датський "Мідтьюлланд", якому належить половина вартості футболіста, дійшли згоди щодо трансферу.

Джерело розповіло, що "Мідтьюлланд" отримає 450 тисяч євро. Загальна сума трансферу становитиме 6 млн євро. Наразі сторонам потрібно вирішити юридичні питання щодо оформлення документів.

Імовірно, матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Панатинаїкоса" стане останнім для Довбика у складі "Дніпра-1".

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