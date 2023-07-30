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Польские болельщики вывесили антиукраинские баннеры на футбольном матче

30 июля 2023 13:29
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Агабекян Карен
редактор
Польские болельщики вывесили антиукраинские баннеры на футбольном матче
Баннера фанатов "Шленска". Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во Вроцлаве во время матча чемпионата Польши по футболу часть болельщиков клуба "Шленск" отметилась антиукраинским поступком. Они просили остановить украинизацию страны.

Случился "перфоманс" во втором туре чемпионата Польши.

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Болельщики "Шленска" с их баннерами. Фото: twitter.com/MarcinTorz

Здесь предстоит играть сборной Украины

Фанаты "Шленска" на своей трибуне вывесили беннеры, где они вспомнили Волынскую трагедию, Украинскую повстанческую армию и одного из лидеров патриотического движения на западе Украины Степана Бандеру.

Польские фанаты "Шленска" на баннерах в отношении УПА и Бандеры употребили нецензурную лексику, а по поводу украинцев обошлись цензурными, но украинофобскими идеями: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы мордовали детей на Волыни".

Отметим, что 9 сентября на этом же стадионе "Шленска" во Вроцлаве сборная Украины по футболу будет принимать команду Англии в рамках отбора на Евро-2024.

Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.

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