Польские болельщики вывесили антиукраинские баннеры на футбольном матче

Баннера фанатов "Шленска". Фото: скриншот

Во Вроцлаве во время матча чемпионата Польши по футболу часть болельщиков клуба "Шленск" отметилась антиукраинским поступком. Они просили остановить украинизацию страны.

Случился "перфоманс" во втором туре чемпионата Польши.

Читайте также:

"Шленск" играл против "Заглембе", игроком которого стал Сергей Булеца, и проиграли со счетом 1:2.

Болельщики "Шленска" с их баннерами. Фото: twitter.com/MarcinTorz

Здесь предстоит играть сборной Украины

Фанаты "Шленска" на своей трибуне вывесили беннеры, где они вспомнили Волынскую трагедию, Украинскую повстанческую армию и одного из лидеров патриотического движения на западе Украины Степана Бандеру.

Польские фанаты "Шленска" на баннерах в отношении УПА и Бандеры употребили нецензурную лексику, а по поводу украинцев обошлись цензурными, но украинофобскими идеями: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы мордовали детей на Волыни".

Отметим, что 9 сентября на этом же стадионе "Шленска" во Вроцлаве сборная Украины по футболу будет принимать команду Англии в рамках отбора на Евро-2024.

Напомним, российскую теннисистку депортировали из Чехии и не дали сыграть на турнире WTA.

Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу.

Тарас Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы.

Молодежная сборная Украины по футболу добыла в борьбе мощного соперника.

Лидер "Шахтера" упустит начало сезона: у Судакова есть большие проблемы.