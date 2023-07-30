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Польські вболівальники вивісили антиукраїнські банери на футбольному матчі

30 липня 2023 13:29
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Агабекян Карен
редактор
Польські вболівальники вивісили антиукраїнські банери на футбольному матчі
Банер фанатів "Шльонська". Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Вроцлаві під час матчу чемпіонату Польщі з футболу частина вболівальників клубу "Шльонськ" відзначилася антиукраїнським вчинком. Вони просили зупинити українізацію країни.

Відбувся "перфоманс" у другому турі чемпіонату Польщі.

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Вболівальники "Шльонська" з їхніми банерами. Фото: twitter.com/MarcinTorz

Тут повинна грати збірна України

Фанати "Шльонська" на своїй трибуні вивісили бенери, де вони згадали Волинську трагедію, Українську повстанську армію та одного з лідерів патріотичного руху на заході України Степана Бандеру.

Польські фанати "Шльонська" на банерах щодо УПА та Бандери вжили нецензурну лексику, а з приводу українців обійшлися цензурними, але українофобськими ідеями: "Зупиніть українізацію Польщі", "Українці мордували дітей на Волині".

Зазначимо, що 9 вересня на цьому ж стадіоні "Шльонська" у Вроцлаві збірна України з футболу прийматиме команду Англії у рамках відбору на Євро-2024.

Нагадаємо, російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA.

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