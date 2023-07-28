"ПСЖ" заплатит 100 млн евро за замену для Мбаппе

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике на разминке. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Полузащитник сборной Франции Усман Дембеле может переехать в Париж. Местный "ПСЖ" видит в нем замену Килиану Мбаппе.

Представители французского клуба уже ведут переговоры с агентом игрока, сообщает Marca.

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Трансфер Дембеле в "ПСЖ"

"Барселона" вряд ли сумеет удержать одного из своих лидеров, если он захочет уйти. У "ПСЖ" уже есть опыт приглашения игроков каталонского клуба. В свое время из Барселоны в Париж переехали Хави Симонс и Неймар.

В услугах Усмана Дембеле заинтересован главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике, который с 2014 по 2017 годы работал в "Барселоне". Контракт полузащитника сборной Франции с каталонским клубом действует до лета 2024 года. Руководство "блаугранас" пытается продлить соглашение до июня 2027 года, но Дембеле пока не дал согласие на это.

Усман Дембеле на сборах игроков "Барселоны". Фото: instagram.com/o.dembele7/

Зарплата Усмана на "Камп Ноу" составляет 15 млн евро. "ПСЖ" готов ее удвоить. В прошлом сезоне француз сыграл за "Барселону" во всех турнирах 33 поединках, в которых забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

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