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Трансфером Мбаппе в "Реал" занялась мама Килиана

28 июля 2023 15:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трансфером Мбаппе в "Реал" занялась мама Килиана
Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский "Реал". К процессу переговоров подключалась даже мама футболиста Файза Ламари.

Президент "бланкос" Флорентино Перес уже получил сообщение о стоимости трансфера, сообщает Marca.

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Файза Ламари стала посредником между управляющим делами "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи и президентом "Реала" Флорентино Пересом. Она передала в испанский клуб информацию, что французы готовы отпустить 24-летнего футболиста за 250 млн евро. 

Файза Ламари
Мама Килиана Файза Ламари. Фото: Google

Трансферная сага Килиана Мбаппе 

Через год у капитана сборной Франции закончится срок действия контракта с "ПСЖ". Игрок отказал клубу в продлении соглашения. В Париже уже смирились с уходом форварда, но хотят заработать на его продаже большие деньги. 

В "Реале" размышляют о целесообразности покупки Мбаппе, ведь через год футболиста можно будет пригласить бесплатно. Но после ухода Карима Бензема испанскому клубу необходим нападающий. 

Футбольные эксперты сходятся во мнении, что клубы договорятся о трансфере Мбаппе примерно за 230 млн евро. При этом как минимум 40 млн "ПСЖ" выплатит самому игроку, поскольку это прописано в контракте Килиана. Переход может быть оформлен в течение двух недель. 

Напомним, Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу. 

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