Трансфером Мбаппе в "Реал" зайнялася мати Кіліана

Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Форвард французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе близький до переходу до мадридського "Реалу". До процесу переговорів підключалася навіть мати футболіста Файза Ламарі.

Президент "бланкос" Флорентіно Перес вже отримав повідомлення про вартість трансферу, повідомляє Marca.

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Файза Ламарі стала посередником між керуючим справами "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаїфі та президентом "Реала" Флорентіно Пересом. Вона передала в іспанський клуб інформацію, що французи готові відпустити 24-річного футболіста за 250 млн євро.

Мама Кіліана Файза Ламарі. Фото: Google

Трансферна сага Кіліана Мбаппе

Через рік у капітана збірної Франції закінчиться термін дії контракту із "ПСЖ". Гравець відмовив клубу у продовженні угоди. У Парижі вже змирилися з відходом форварда, але хочуть заробити на його продажу великі гроші.

У "Реалі" розмірковують про доцільність покупки Мбаппе, адже за рік футболіста можна буде запросити безкоштовно. Але після відходу Каріма Бензема іспанському клубу потрібен нападник.

Футбольні експерти сходяться на думці, що клуби домовляться про трансфер Мбаппе приблизно за 230 млн євро. При цьому як мінімум 40 млн. "ПСЖ" виплатить самому гравцю, оскільки це прописано в контракті Кіліана. Перехід може бути оформлений протягом двох тижнів.

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