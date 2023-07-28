"ПСЖ" заплатить 100 млн євро за заміну для Мбаппе

Тренер "ПСЖ" Луїс Енріке на розминці. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Півзахисник збірної Франції Усман Дембеле може переїхати до Парижа. Місцевий "ПСЖ" бачить у ньому заміну Кіліану Мбаппе.

Представники французького клубу вже ведуть переговори з агентом гравця, повідомляє Marca.

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"ПСЖ" заробить на продаж Кіліана Мбаппе майже 200 млн євро. Половину цих грошей чемпіони Франції готові витратити посилення складу. Усман Дембеле став пріоритетною трансферною метою парижан.

Трансфер Дембеле до "ПСЖ"

"Барселона" навряд чи зможе утримати одного зі своїх лідерів, якщо він захоче піти. "ПСЖ" вже має досвід запрошення гравців каталонського клубу. Свого часу з Барселони до Парижа переїхали Хаві Сімонс та Неймар.

У послугах Усмана Дембеле зацікавлений головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке, який з 2014 до 2017 року працював у "Барселоні". Контракт півзахисника збірної Франції з каталонським клубом діє до літа 2024 року. Керівництво "блаугранас" намагається продовжити угоду до червня 2027 року, але Дембеле поки що не дав згоди на це.

Усман Дембеле на зборах гравців "Барселони" Фото: instagram.com/o.dembele7/

Зарплата Усмана на "Камп Ноу" складає 15 млн євро. "ПСЖ" готовий її подвоїти. Минулого сезону француз зіграв за "Барселону" у всіх турнірах 33 поєдинках, у яких забив шість голів та зробив сім результативних передач.

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