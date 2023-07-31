"ПСЖ" сегодня подпишет звезду "Барселоны"

Футболист "Барселоны". Фото: Усман Дембеле

Французский "ПСЖ" 31 июля подпишет контракт со звездным футболистом на позицию Киллиана Мбаппе. Игрока "украдут" у "Барселоны".

"ПСЖ" оформит переход француза Усмана Дембеле, сообщил Фабрицио Романо.

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"ПСЖ" разозлил "Барселону"

По информации источника, "ПСЖ" воспользуется особенностями контракта Дембеле. Согласно с ними, 31 июля опция выкупа контракта футболиста составляет 50 млн евро. С 1 августа отступные будут составлять 100 млн евро.

Менеджеры встретились с агентом Дембеле и договорились с ним о пятилетнем контракте. Затем клуб направил в "Барселону" формальное письмо о готовности выкупить контракт Усмана за 50 млн евро.

По информации испанских СМИ, президент "Барселоны" Жоан Лапорта разозлен поступком "ПСЖ" и планирует объявить им войну. Что Лапорта подразумевает под словом "война" пока неизвестно.

Отметим, что "Барселона" предлагала Дембеле продлить контракт до 2027 года, но он потребовал 6-7 млн евро надбавки к зарплате и бонусfм.

26-летний француз в прошлом сезоне в 35 матчах забил восемь иячей и сделал девять результативных передач.

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