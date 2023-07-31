Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "ПСЖ" сегодня подпишет звезду "Барселоны" arrow

"ПСЖ" сегодня подпишет звезду "Барселоны"

31 июля 2023 12:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"ПСЖ" сегодня подпишет звезду "Барселоны"
Футболист "Барселоны". Фото: Усман Дембеле
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Французский "ПСЖ" 31 июля подпишет контракт со звездным футболистом на позицию Киллиана Мбаппе. Игрока "украдут" у "Барселоны".

"ПСЖ" оформит переход француза Усмана Дембеле, сообщил Фабрицио Романо.

Читайте также:

Парижане воспользуются хитростями в контракте Дембеле и заплатят за него половину суммы.

"ПСЖ" разозлил "Барселону"

По информации источника, "ПСЖ" воспользуется особенностями контракта Дембеле. Согласно с ними, 31 июля опция выкупа контракта футболиста составляет 50 млн евро. С 1 августа отступные будут составлять 100 млн евро.

Менеджеры встретились с агентом Дембеле и договорились с ним о пятилетнем контракте. Затем клуб направил в "Барселону" формальное письмо о готовности выкупить контракт Усмана за 50 млн евро.

По информации испанских СМИ, президент "Барселоны" Жоан Лапорта разозлен поступком "ПСЖ" и планирует объявить им войну. Что Лапорта подразумевает под словом "война" пока неизвестно.

Отметим, что "Барселона" предлагала Дембеле продлить контракт до 2027 года, но он потребовал 6-7 млн евро надбавки к зарплате и бонусfм.

26-летний француз в прошлом сезоне в 35 матчах забил восемь иячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, польские болельщики вывесили антиукраинские баннеры на футбольном матче.

Артем Довбик на текущей неделе станет игроком испанского клуба: все стороны договорились.

Москва курировала дисквалификацию Харлан, — тренер сборной США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз