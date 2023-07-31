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"Шахтар" вирішив повернути Чигринського

31 липня 2023 13:57
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" вирішив повернути Чигринського
Ветеран українського футболу Дмитро Чигринський. Фото: "Іонікос"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" активно почав шукати центральних захисників, які б замінили Валерія Бондаря, який зламав ключицю в першому турі УПЛ. Донеччани вже підписали молодого таланта збірної Ізраїлю Става Лемкіна, але їм також потрібен досвідчений гравець.

За інформацією ТаТоТаке, клуб вирішив повернути ветерана Дмитра Чигринського.

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Лемків був одним з відкриттів на своїй позиції на молодіжному чемпіонаті Європи, але в клубі бояться, що гравцю ще рано до такого турніру як Ліга чемпіонів.

Легенда повертається

За інформацією джерел, "Шахтар" вже зробив пропозицію Чигринському. Ініціатором підписання став директор "гірників" з футболу та колишній партнер Дмитра Даріо Срна.

Наразі відомо, що Срна провів попередні перемовини та отримав від 36-річного гравця згоду на повернення.

Чигринський наразі має чинний контракт з "Іонікосом", дія якого завершиться у 2024 році. Трансферна вартість гравця складає 200 тисяч євро.

Минулого сезону Чигринський провів за "Іонікос" 26 матчів, у яких забив один м’яч. Разом з Дмитром грецький клуб вилетів у другу лігу.

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