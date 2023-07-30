"Шахтар" дізнався про терміни відновлення Бондаря: погані новини
У першому турі Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" втратив свого основного центрального захисника Валерія Бондаря. Сталося це у матчі з "Металістом 1925".
Донеччанам доведеться знайти заміну на наступні кілька місяців, повідомляє ТаТоТаке.
Бондар отримав травму у доданий час. Футболіста довелося одразу госпіталізувати.
"Шахтарю" доведеться знайти заміну
За інформацією джерела, підтвердився перелом ключиці у Бондаря. Футболіст повернеться за два місяці, після вересневого вікна на матчі збірних.
Бондар у Instagram прокоментував ситуацію зі своєю травмою.
"Я хочу подякувати всім за підтримку. Чергове непросте випробування для мене, але я обов'язково впораюся, адже зі мною поряд моя дружина, моя сім"я, друзі та команда.
Я завжди викладаюся на кожному тренуванні і в кожному матчі на повну, щось може виходити, щось - ні, але завжди борюся до останнього заради перемоги нашої команди.
Попереду відновлення, але відсьогодні вже тільки з бойовим настроєм рухаємося вперед. Повернуся сильнішим, іншого розкладу і не може бути", — написав Бондар.
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