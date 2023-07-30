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"Шахтар" дізнався про терміни відновлення Бондаря: погані новини

30 липня 2023 14:44
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтар" дізнався про терміни відновлення Бондаря: погані новини
Бондаря забрали з поля. Фото: "Шахтар" Донецьк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У першому турі Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" втратив свого основного центрального захисника Валерія Бондаря. Сталося це у матчі з "Металістом 1925".

Донеччанам доведеться знайти заміну на наступні кілька місяців, повідомляє ТаТоТаке.

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"Шахтарю" доведеться знайти заміну

За інформацією джерела, підтвердився перелом ключиці у Бондаря. Футболіст повернеться за два місяці, після вересневого вікна на матчі збірних.

Бондар у Instagram прокоментував ситуацію зі своєю травмою.

"Я хочу подякувати всім за підтримку. Чергове непросте випробування для мене, але я обов'язково впораюся, адже зі мною поряд моя дружина, моя сім"я, друзі та команда.

Я завжди викладаюся на кожному тренуванні і в кожному матчі на повну, щось може виходити, щось - ні, але завжди борюся до останнього заради перемоги нашої команди.

Попереду відновлення, але відсьогодні вже тільки з бойовим настроєм рухаємося вперед. Повернуся сильнішим, іншого розкладу і не може бути", — написав Бондар.

Нагадаємо, російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA.

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