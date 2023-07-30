"Шахтер" узнал сроки восстановления Бондаря: плохие новости

Бондаря увезли с поля. Фото: "Шахтер" Донецк

В первом туре Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" лишился своего основного центрального защитника Валерия Бондаря. Случилось это в матче с "Металлистом 1925".

Дончанам придется найти замену на следующие несколько месяцев, сообщает ТаТоТаке.

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"Шахтеру" придется найти замену

По информации источника, подтвердился перелом ключицы у Бондаря. Футболист вернется через два месяца после окна на матчи сборных.

Бондарь в Instagram прокомментировал ситуацию со своей травмой.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Очередное непростое испытание для меня, но я обязательно справлюсь, ведь со мной рядом моя жена, моя семья, друзья и команда.

Я всегда выкладываюсь на каждой тренировке и в каждом матче по полной, что-то может получаться, что-то – нет, но всегда борюсь до последнего ради победы нашей команды.

Впереди восстановление, но с сегодняшнего дня уже только с боевым настроением двигаемся вперед. Вернусь сильнее, другого расклада и не может быть", — написал Бондарь.

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