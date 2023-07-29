Победа "Шахтера" и неожиданное поражение "Зари": травма Бондаря все испортила

"Шахтер" победил в первом туре. Фото: ФК "Шахтер"

В первом туре Украинской премьер-лиги прошел второй игровой день. "Металлист 1925" в Киеве принимал действующего чемпиона Украины "Шахтер", а "Рух" сыграл с "Зарей", которая является бронзовым призером.

Победы в этих двух матчах одержали "Шахтер" и "Рух", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Рух" — "Заря" — 2:1

Голы: Рунич, 67, Климчук, 86 — Русин, 21

"Рух": Ледвий — Сыч, Слюбик, Дидык (Слюсар, 87), Роман — Сапуга, Эдсон, Притула (Пастух, 83) — Теслюк (Квасница, 63), Климчук, Мисик (Рунич, 64).

"Заря": Сапутин — Кирюханцев (Снурницын, 77), Джордан, Батагов, Вантух — Мишнев, Дришлюк — Русин, Волошин (Яцик, 59), Антюх (Нагнойный, 78) — Алефиренко.

Предупреждения: Антюх, Джордан, Волошин, Яцик, Мышнев — Дидик, Сапуга

Удаление: Джордан, 84 (второе предупреждение).

"Заря" в этом матче не была похожа на себя весеннего периода, поскольку чувствовалась инертность и тяжесть в действиях футболистов. При этом они открыли счет на 21-й минуте, когда Антюх прострелил с правого фланга, а из центра штрафной Русин распечатал ворота.

Во втором тайме игра "Зари" вообще была провальной. Казалось, что команда подсела физически. Поэтому никого не должно удивлять, что "Рух" забил дважды. Сначала на 67-й минуте Климчук с левого фланга штрафной навесил на Рунича, который головой пробил голкипера.

В концовке матча, на 86-й минуте, львовяне вырвали победу. Климчук пробил в левый нижний угол ворот после углового.

"Металлист 1925" — "Шахтер" — 1:2

Голы: Юсов, 56 — Матвиенко, 31, Траоре, 47

"Металлист 1925": Мозиль — Жичиков, Е. Ткачук, Курило, Безуглый — Кравченко (А. Кравчук, 24), Вачиберадзе, Бычек (Аре, 62) — Русин, Сидоров (Абдуллаев, 59), Юсов.

"Шахтер": Резник — Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов (Педриньо, 79) — Криськив, Бондаренко, Зубков, Кащук (Невертон, 73) — Сикан (Кастилло, 89), Траоре (Келси, 73).

Предупреждения: А. Ткачук, Безуглый, Русин — Бондаренко, Траоре.

"Шахтер" подошел к этому матчу в качестве фаворита и отличился уже на 31-й минуте. Кащук с углового подал на дальнюю штангу, где Матвиенко без противодействия головой замкнул подачу с линии вратарской — 1:0.

Второй тайм начался для "Металлиста 1925" с холодного душа. На 47-й минуте Криськив сбросил на Траоре в центре штрафной и пробил в створ. Мяч с рикошетом от защитника влетел в левый угол ворот.

На 56-й минуте харьковчане отыграли один гол после того, как Юсов забил после сброса Бичека.

Матч шел к победе "Шахтера" и ничего не давало обеспокоенности ни одной из команд, пока в конце дополнительного времени Юсов не влетел в центрального защитника дончан Бондаря. Игрока со сломанной ключицей были вынуждены вывезти за пределы поля. Эта травма бросила тень на победу "горняков" в первом туре.

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