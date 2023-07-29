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Граємо для фанатів, які на фронті, — Роман Григорчук про старт сезону в УПЛ

29 липня 2023 16:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Граємо для фанатів, які на фронті, — Роман Григорчук про старт сезону в УПЛ
Головний тренер "Чорноморця" дав пресконференцію. Фото: Дмитро Богомолов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Новий сезон в УПЛ стартував з нічиї "Оболоні" та "Колоса", а також виїзної перемоги "Полісся" на "Вересом", в якому перший м’яч чемпіонату провів Бені Макуана з Конго. А от головний тренер одеського "Чорноморця" Роман Григорчук поділився думками про те, які проблеми заважають запрошувати легіонерів в Україну, про кадрову ситуацію в команді та що мотивує.

Про це він розповів під час передсезонної пресконференції, на якій був присутній і спортивний журналіст Новини.LIVE. 

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"Селекційна робота дуже важка через те, що наша країна живе в умовах війни. Більшість футболістів, яких ми хотіли бачити, з цієї причини не захотіли їхати в Україну. По комплектації команди в нас недобір", — каже фахівець.

Наставник визнав, що "Чорноморець" покинуло багато гравців, а ось замінити їх поки що важко.

"Зміни великі. Багато людей від нас пішло, а прийшло не так багато, як хотілось би", — додав він.

Допомагає приклад українців

За словами Романа Йосиповича, одне з найголовніших труднощів футболу полягає у війні, яку розв’язала проти нас Росія. Саме з цієї причини в Україну не хочуть їхати футболісти, які підходять тренеру.

"Ми маємо практичне підтвердження. До нас приїхав футболіст, якого ми вже хотіли підписати. Він попав у ті дні, коли у нас тут було трохи згострення, і далі речі ні про що ще вже не йде люди швидше хочуть додому. Ми прекрасно розуміємо цю людину, тому що це не українець.

А інші люди, які потенційно могли б до нас їхати, прочитавши новини, відмовляться. Можливо, не самі футболісти, а їх сім'ї, діти. Ми теж це розуміємо. А ті легіонери, які з нами довго, ті ж Гучек та Хадида, від них не чув, щоб хтось сказав, що він боїться або щось подібне. Звичайно, можливо, в душі щось таке є, але в цілому вони тримаються мужиками", — стверджує коуч.

Тому тренер вважає, що їм треба віддати належне. Тут дуже допомагає приклад українців, які розуміють, що живуть в таких реаліях і не збираються застосовувати слова "боїмося", "налякані". 

"Таке життя, ми повинні пережити це все і зберегти все, що потрібно для футболу: тренування, відновлення, ігри. Все рівно, коли ти вийдеш на поле, не можна казати: "Ми сьогодні так граємо, тому що стріляли". Кому це буде цікаво? Якщо ми вже виходимо на поле, все забуваємо і максимально показуємо все, що можемо.

І ми все робимо тільки для людей, особливо для тих фанатів, які зараз на фронті, щоб дати їм якийсь ковточок радощів. Вони дарують нам можливість грати у футбол", — впевнений Григорчук.

У першому турі УПЛ одесити грають на виїзді з дебютантом турніру ЛНЗ 30 липня.

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