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"Кривбас" підписав капітана однієї з африканських збірних

26 липня 2023 17:30
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Агабекян Карен
редактор
"Кривбас" підписав капітана однієї з африканських збірних
Джихад Бізімана. Фото: "Кривбас"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Криворізький "Кривбас" продовжує точкове підсилення перед стартом нового сезону УПЛ. Клуб уклав контракт з гравцем опорної зони.

Новачком криворізького клубу став капітан збірної Руанди.

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Раніше "Кривбас" втратив лідера минулого сезону Ріфета Капіча й підписав хорвата Хрвоє Іліча, повернув Івана Дібанго та орендував Віктора Блізніченко у "Динамо" та Данила Гончарука у "Шахтаря".

Джихад Бізімана підписав контракт. Фото: "Кривбас"

Вернидуб вміє вибирати хороших африканських гравців

Черговим новачком "Кривбасу" Юрія Вернидуба став капітан збірної Руанди Джихад Бізімана.

Опорний півзахисник підписав контракт на два роки — до літа 2025-го. Інформації щодо фінансових умов наразі немає. Відомо, що новачок гратиме під 8-м номером.

У 2018 році футболіста з Руанди до Європи привіз бельгійський "Васланд-Беверен". 2021-го Бізімана як вільний агент перейшов у "Дейнзе" з першого дивізіону Бельгії.

Зазначимо, що за версією статистичного порталу Transfermarkt після Бельгії, трансферна вартість футболіста впала з 300 тисяч євро до 100 тисяч євро.

Також у "Кривбасі" грає ганський форвард Даниэль Соса.

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