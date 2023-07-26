"Кривбасс" подписал капитана одной из африканских сборных

Джихад Бизимана. Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" продолжает точечное усиление перед стартом нового сезона УПЛ. Клуб заключил контракт с игроком опорной зоны.

Новичком криворожского клуба стал капитан сборной Руанды.

Читайте также:

Ранее "Кривбасс" потерял лидера прошлого сезона Рифета Капича и подписал хорвата Хрвое Илича, вернул Ивана Дибанго и арендовал Виктора Близниченко у "Динамо" и Даниила Гончарука у "Шахтера".

Джихад Бизиман подписал контракт. Фото: "Кривбасс"

Вернидуб умеет выбирать хороших африканских игроков

Очередным новичком "Кривбасса" Юрия Вернидуба стал капитан сборной Руанды Джихад Бизимана.

Опорный полузащитник подписал контракт на два года — до лета 2025-го. Информации о финансовых условиях пока нет. Известно, что новичок будет играть под 8-м номером.

В 2018 году футболиста из Руанды в Европу привез бельгийский "Васланд-Беверен". В 2021-м Бизимана как свободный агент перешел в "Дейнзе" из первого дивизиона Бельгии.

Отметим, что по версии статистического портала Transfermarkt после Бельгии трансферная стоимость футболиста упала с 300 тысяч евро до 100 тысяч евро.

Также в "Кривбассе" играет ганский форвард Даниэль Соса.

Напомним, полузащитник Виталий Буяльский может переехать в Италию: игроком интересуется известный клуб.

Месси потроллил Бекхэма прямо на поле во время матча.

В расположение "Динамо" вернулся главный конкурент Ярмоленко.

Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры.

Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб.

У Александра Зинченко появится конкурент: "Арсенал" пригласит талантливого игрока.