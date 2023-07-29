Играем для фанатов, которые на фронте, — Роман Григорчук о старте сезона в УПЛ

Главный тренер "Черноморца" дал пресс-конференцию. Фото: Дмитрий Богомолов

Новый сезон в УПЛ стартовал с ничьей "Оболони" и "Колоса", а также выездной победы "Полесья" над "Вересом", в котором первый мяч чемпионата провел Бенни Макуана из Конго. А вот главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук поделился мнениями о том, какие проблемы мешают приглашать легионеров в Украину, о кадровой ситуации в команде и мотивации.

Об этом он рассказал во время предсезонной пресс-конференции, на которой присутствовал и спортивный журналист Новини.LIVE.

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"Селекционная работа очень тяжелая из-за того, что наша страна живет в условиях войны. Большинство футболистов, которых мы хотели видеть, по этой причине не захотели ехать в Украину. По комплектации команды у нас недобор", — говорит специалист.

Наставник признал, что "Черноморец" покинуло много игроков, а вот заменить их пока сложно.

"Изменения большие. Многие люди от нас ушли, а пришло не так много, как хотелось бы", — добавил он.

Помогает пример украинцев

По словам Романа Иосифовича, одна из самых главных трудностей футбола заключается в войне, которую развязала против нас Россия. Именно по этой причине в Украину не хотят ехать футболисты, подходящие тренеру.

"У нас есть практическое подтверждение. К нам приехал футболист, которого мы уже хотели подписать. Он попал в те дни, когда у нас здесь было немного обострение, и дальше речь ни о чем не идет — люди быстрее хотят домой. Мы прекрасно понимаем этого человека, потому что это не украинец.

А другие люди, которые потенциально могли бы к нам ехать, прочитав новости, откажутся. Может быть, не сами футболисты, а их семьи, дети. Мы тоже понимаем это. А те легионеры, которые с нами долго, Гучек и Хадида, от них не слышал, чтобы кто-то сказал, что он боится или что-то подобное. Конечно, возможно, в душе что-то такое есть, но в целом они держатся мужиками", — утверждает коуч.

Поэтому тренер считает, что им нужно отдать должное. Здесь очень помогает пример украинцев, понимающих, что живут в таких реалиях и не собираются применять слова "боимся", "напуганные".

"Такая жизнь, мы должны пережить это все и сохранить все, что нужно для футбола: тренировки, восстановления, игры. Все равно, когда ты выйдешь на поле, нельзя говорить: "Мы сегодня так играем, потому что стреляли". Если мы уже выходим на поле, все забываем и максимально показываем все, что можем.

И мы все делаем только для людей, особенно для тех фанатов, которые сейчас на фронте, чтобы дать им какой-то глоток радости. Они дарят нам возможность играть в футбол", — уверен Григорчук.

В первом туре УПЛ одесситы играют на выезде с дебютантом турнира ЛНЗ 30 июля.

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