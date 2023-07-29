Перемога "Шахтаря" та несподівана поразка "Зорі": травма Бондаря все зіпсувала

"Шахтар" переміг в першому турі. Фото: ФК "Шахтар"

В першому турі Української прем'єрліги пройшов другий ігровий день. "Металіст 1925" у Києві приймав чинного чемпіона України "Шахтар", а "Рух" зіграв з "Зорею", яка є бронзовим призером.

Перемоги в цих двох матчах вибороли "Шахтар" та "Рух", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Рух" — "Зоря" — 2:1

Голи: Руніч, 67, Климчук, 86 — Русин, 21

"Рух": Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик (Слюсар, 87), Роман — Сапуга, Едсон, Притула (Пастух, 83) — Теслюк (Квасниця, 63), Климчук, Мисик (Руніч, 64).

"Зоря": Сапутін — Кирюханцев (Снурніцин, 77), Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов, Дришлюк — Русин, Волошин (Яцик, 59), Антюх (Нагнойний, 78) — Алефіренко.

Попередження: Антюх, Джордан, Волошин, Яцик, Мишньов — Дідик, Сапуга

Видалення: Джордан, 84 (друге попередження).

"Зоря" у цьому матчі не було схожа на себе весняного періоду, бо відчувалась інертність та тяжкість у діях футболістів. При цьому вони відкрили рахунок на 21-й хвилині, коли Антюх прострілив з правого флангу, а з центру штрафного майданчика Русин розпечатав ворота.

У другому таймі гра "Зорі" взагалі була провальною. Здавалося, що команда підсіла фізично. Тому нікого не має дивувати, що "Рух" забив двічі. Спершу на 67-й хвилині Климчук з лівого флангу штрафного майданчика навісив на Руніча, який головою пробив голкіпера.

В кінцівці матчу, на 86 хвилині, львів’яни вирвали перемогу. Климчук пробив у лівий нижній кут воріт після кутового.

"Металіст 1925" — "Шахтар" — 1:2

Голи: Юсов, 56 — Матвієнко, 31, Траоре, 47

"Металіст 1925": Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Курило, Безуглий — Кравченко (А. Кравчук, 24), Вачіберадзе, Бичек (Арі, 62) — Русин, Сидоров (Абдуллаєв, 59), Юсов.

"Шахтар": Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов (Педріньйо, 79) — Криськів, Бондаренко, Зубков, Кащук (Невертон, 73) — Сікан (Кастілло, 89), Траоре (Келсі, 73).

Попередження: А. Ткачук, Безуглий, Русин — Бондаренко, Траоре.

"Шахтар" підійшов до цього матчу як фаворит та відзначився вже на 31-й хвилині. Кащук з кутового подав на дальню штангу, де Матвієнко без протидії головою замкнув подачу з лінії воротарського майданчика — 1:0.

Другий тайм почався для "Металіста 1925" з холодного душу. На 47-й хвилині Криськів скинув на Траоре в центрі штрафного майданчику й пробив по воротах. М‘яч з рикошетом від захисника влетів у лівий кут воріт.

На 56-й хвилині харків’яни відіграли один гол після того, як Юсов забив після скидання Бічека.

Матч йшов до перемоги "Шахтаря" й нічого не давало занепокоєння жодній з команд, поки в кінці додаткового часу Юсов не влетів у центрального захисника донеччан Бондаря. Гравця зі зламаною ключицею були змушені вивезти за межі поля. Ця травма кинула тінь на перемогу "гірників" в першому турі.

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