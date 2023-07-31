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"Шахтер" решил вернуть Чигринского

31 июля 2023 13:57
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" решил вернуть Чигринского
Ветеран украинского футбола Дмитрий Чигринский. Фото: "Ионикос"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" активно начал искать центральных защитников, которые заменили бы Валерия Бондаря, сломавшего ключицу в первом туре УПЛ. Дончане уже подписали молодого таланта сборной Израиля Става Лемкина, но им также нужен опытный игрок.

По информации ТаТоТаке, клуб решил вернуть ветерана Дмитрия Чигринского.

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Лемкин был одним из открытий своей позиции на молодежном чемпионате Европы, но в клубе боятся, что игроку еще рано до такого турнира как Лига чемпионов.

Легенда возвращается

По информации источников, "Шахтер" уже сделал Чигринскому предложение. Инициатором подписания стал директор "горняков" по футболу и бывший партнер Дмитрия Дарио Срна.

Известно, что Срна провел предварительные переговоры и получил от 36-летнего игрока согласие на возвращение.

Чигринский сейчас имеет действующий контракт с "Ионикосом", действие которого завершится в 2024 году. Трансферная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне Чигринский провел за "Ионикос" 26 матчей, в которых забил один мяч. Вместе с Дмитрием греческий клуб вылетел во вторую лигу.

Напомним, польские болельщики вывесили антиукраинские баннеры на футбольном матче.

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