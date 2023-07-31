"Шахтер" решил вернуть Чигринского
Донецкий "Шахтер" активно начал искать центральных защитников, которые заменили бы Валерия Бондаря, сломавшего ключицу в первом туре УПЛ. Дончане уже подписали молодого таланта сборной Израиля Става Лемкина, но им также нужен опытный игрок.
По информации ТаТоТаке, клуб решил вернуть ветерана Дмитрия Чигринского.
Лемкин был одним из открытий своей позиции на молодежном чемпионате Европы, но в клубе боятся, что игроку еще рано до такого турнира как Лига чемпионов.
Легенда возвращается
По информации источников, "Шахтер" уже сделал Чигринскому предложение. Инициатором подписания стал директор "горняков" по футболу и бывший партнер Дмитрия Дарио Срна.
Известно, что Срна провел предварительные переговоры и получил от 36-летнего игрока согласие на возвращение.
Чигринский сейчас имеет действующий контракт с "Ионикосом", действие которого завершится в 2024 году. Трансферная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.
В прошлом сезоне Чигринский провел за "Ионикос" 26 матчей, в которых забил один мяч. Вместе с Дмитрием греческий клуб вылетел во вторую лигу.
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