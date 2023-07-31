Перемоги "Чорноморця", "Динамо" та "Олександрії": неділя в УПЛ

Наумець та Бойчук б'ються за м'яч. Фото: Офіційний сайт ЛНЗ

У неділю 30 серпня в УПЛ відбулось ще 3 поєдинки. "Чорноморець" впевнено переміг на виїзді ЛНЗ, "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Минаєм", а "Олександрія" виявилась мінімально сильніше за "Кривбас".

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Одесити володіли перевагою впродовж матчу та створили безліч моментів, але кілька разів створювали загрозу й господарі. Відкрили рахунок гості наприкінці першого тайму - красивий гол провів з льоту Бойчук, а подвоїв в другому таймі словенець Шторм.

Більше гостроти від ЛНЗ було у другому таймі, коли вони вже поступались у рахунку. Якщо бути точніше за ударами перевага у "моряків" 11:12, а в площину 3:5.

Дуже активним у складі "Чорноморці" був новий нігерійський нападник Ієде, який міг забивати кілька голів. Він запам'ятався чудовою технікою. Але йому не вистачало або кілька метрів, щоб замкнути простріли або останнього удару.

ЛНЗ (Черкаси) – "Чорноморець" (Одеса) — 0:2

Голи: Бойчук (39), Шпорн (65)

Попередження: Савін, Хамелюк, Копил — Гучек, Шпорн, Васильєв

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковальов, Лопирьонок, Наумець (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рибалка (Олійник, 82), Савін (Пасіч, 63), Стасюк, Хамелюк (Копил, 69)

"Чорноморець": Білик, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Гучек (Штогрін, 61), Кузик, Шпорн, Ієде (Хадіда, 83), Бойчук

Дубль Ваната та 2 вилучення

"Динамо" поступалось в рахунку напочатку гри після швидкого м‘яча Вітенчука.

Але дубль за 3 хвилини у середині першого тайму все перевернув з голови на ноги. Особливо красивою вийшов удар в першому голі та комбінація з передачею в дотик під удар форварду від Буяльского.

Після цього команди обмінялися червоними картками. Але кияни майже 20 хвилин грали у меншості після вилучення Попова. Зрівняв склади у другій частині Бандура.

Володимир Бражко та Кристіан Біловар дебютували за «Динамо» в офіційних матчах 🙌💙



Біловар вийшов на поле у стартовому складі та зіграв увесь матч, а Бражко вступив у гру на 82-й хвилині зустрічі, замінивши Сергія Сидорчука. pic.twitter.com/3ynk9pBeGE — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 30, 2023

Ще 2 м’ячі кияни забили наприкінці зустрічі. З пенальті відзначився Буяльський. А вже в компенсований час точку в матчі поставив Караваєв.

"Динамо" — "Минай" — 4:1

Голи: Ванат 27, Ванат 30, Буяльський (пен.) 87, Караваєв 90+4 — Вітенчук 3

"Динамо": Бущан — Дубінчак, Біловар, Попов, Тимчик — Сидорчук (к) (Бражко 82), Шапаренко (Шепелєв 82) — Кабаєв (Сирота 34), Буяльський, Ярмоленко (Караваєв 76) — Ванат (Беніто 76)

"Минай": Бандура — Дмитрук (Ольховий 59), Солдат (Ременяк 67), Немчанінов, Вітенчук — Кравчук, Ралюченко (Рогозинський 46), Булеза (Панасенко 46), Одарюк (Гечев 72), Твердохліб — Вишневський

Попередження: Бражко 90 - Вітенчук 45+1, Панасенко 46, Кравчук 54

Вилучення: Попов 31 (пряма червона) – Бандура 56 (пряма червона)

Швидкий та єдиний гол Шулянського

Команда Руслана Ротаня розпочала чемпіонат з домашнього успіху над колективом Юрія Вернідуба.

Єдиний гол господарі забили у самому дебюті. Переможний м‘яч на рахунку Шулянського. А в середині першого тайму гості ще й залишились у меншості після вилучення Семотюка.

Олександрія — Кривбас — 1:0

Гол: Шулянський, 4



Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Логінов, Смирний (Савченко, 57) — Сігеєв — Калітвінцев, Плакса (Калюжний, 68), Беляєв (Авагімян, 58), Шулянський — Кулаков (Андрейчук, 67).



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Кожушко (Блізніченко, 79), Семотюк, Татарков (Бізімана, 46), Хомченовський (Задерака, 85) — Луньов (Устименко, 78) — Дебелко (Іліч, 46).



Попередження: Бабогло, Логінов — Хомченовський, Кожушко

На 32-й хвилині був вилучений Владислав Семотюк (Кривбас) (грубе порушення).

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