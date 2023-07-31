Победы "Черноморца", "Динамо" и "Александрии": воскресенье в УПЛ

Наумец и Бойчук дерутся за мяч. Фото: Официальный сайт ЛНЗ

В воскресенье 30 августа в УПЛ состоялось еще 3 поединка. "Черноморец" уверенно победил на выезде ЛНЗ, "Динамо" одержало волевую победу над "Минаем", а "Александрия" оказалась минимально сильнее "Кривбасса".

Подробности в материале Новини.LIVE.

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Одесситы владели преимуществом в течение матча и создали множество моментов, но несколько раз создавали угрозу и хозяева. Открыли счет гости в конце первого тайма – красивый гол провел с лета Бойчук, а удвоил во втором тайме словенец Шторм.

Больше остроты от ЛНС было во втором тайме, когда они уже уступали в счете. Если быть точнее по ударам преимущество у "моряков" 11:12, а в плоскость 3:5.

Очень активным в составе Черноморцы был новый нигерийский нападающий Иеде, который мог забивать несколько голов. Он запомнился великолепной техникой. Но ему не хватало или несколько метров, чтобы запереть прострелы или последнего удара.

ЛНЗ (Черкассы) — "Черноморец" (Одесса) — 0:2

Голы: Бойчук (39), Шпорн (65)

Предупреждения: Савин, Хамелюк, Копыл — Гучек, Шпорн, Васильев

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковалев, Лопыренок, Наумец (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рыбалка (Олейник, 82), Савин (Пасич, 63), Стасюк, Хамелюк (Копыл, 69)

"Черноморец": Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек (Штогрин, 61), Кузык, Шпорн, Иеде (Хадида, 83), Бойчук

Дубль Ваната и 2 удаления

"Динамо" уступало в счете в начале игры после быстрого мяча Витенчука.

Но дубль через 3 минуты в середине первого тайма все перевернул с головы на ноги. Особенно красивым получился удар в первом голе и комбинация с передачей в касание под удар форварда от Буяльского.

После этого команды обменялись красными карточками. Но киевляне почти 20 минут играли в меньшинстве после изъятия Попова. Уравнял составы во второй части Бандура.

Владимир Бражко и Кристиан Биловар дебютировали за «Динамо» в официальных матчах 🙌💙



Беловар вышел на поле в стартовом составе и сыграл весь матч, а Бражко вступил в игру на 82-й минуте встречи, заменив Сергея Сидорчука. pic.twitter.com/3ynk9pBeGE — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) Июль 30, 2023

Еще 2 мяча киевляне забили в конце встречи. С пенальти отличился Буяльский. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Караваев.

"Динамо" — "Минай" — 4:1

Голы: Ванат 27, Ванат 30, Буяльский (пен.) 87, Караваев 90+4 — Витенчук 3

"Динамо": Бущан — Дубинчак, Беловар, Попов, Тимчик — Сидорчук (к) (Бражко 82), Шапаренко (Шепелев 82) — Кабаев (Сирота 34), Буяльский, Ярмоленко (Караваев 76) — Ванат (Бенито 76)

"Минай": Бандура — Дмитрук (Ольховой 59), Солдат (Ременяк 67), Немчанинов, Виттенчук — Кравчук, Ралюченко (Рогозинский 46), Булеза (Панасенко 46), Одарюк (Гечев 72), Твердохлеб — Вишневский

Предупреждение: Бражко 90 — Витенчук 45+1, Панасенко 46, Кравчук 54

Удаление: Попов 31 (прямая красная) — Бандура 56 (прямая красная)

Быстрый и единственный гол Шулянского

Команда Руслана Ротаня начала чемпионат по домашнему успеху над коллективом Юрия Вернидуба.

Единственный гол хозяева забили в самом дебюте. Победный мяч на счету Шулянского. А в середине первого тайма гости еще остались в меньшинстве после изъятия Семотюка.

Александрия — Кривбасс — 1:0

Гол: Шулянский, 4



Александрия: Шевченко – Копина, Бабогло, Логинов, Смирный (Савченко, 57) – Сигеев – Калитвинцев, Плакса (Калюжный, 68), Беляев (Авагимян, 58), Шулянский – Кулаков (Андрейчук, 67).



Кривбасс: Клищук - Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго - Кожушко (Близниченко, 79), Семотюк, Татарков (Бизимана, 46), Хомченовский (Задерака, 85) - Лунев (Устименко, 78) - Дебелко (Илич, 4



Предупреждение: Бабогло, Логинов - Хомченовский, Кожушко

На 32-й минуте был удален Владислав Семотюк (Кривбасс) (грубое нарушение).

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