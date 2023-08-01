"Панатинаикос" ответил на обвинения "Днепра-1" в отравлении: виновны все, кроме них
Греческий "Панатинаикос" отреагировал на обвинения украинского футбольного клуба "Днепр-1" в ненадлежащей организации визита на ответный матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. У команды из Украины половина состава отравилась после тренировки в Афинах.
Греческий клуб в комментарии Gazzetta.gr снял с себя ответственность.
Отметим, что за "Днепр-1" в матче с "Панатинаикосом" из-за отравления не сыграют некоторые ключевые футболисты. Они просто не смогли восстановиться.
Виновны полиция и "Днепр-1"
Относительно отравления в "Панатинаикосе" заявили, что не видели, как отравились игроки "Днепра-1". К тому же они дали все объяснения УЕФА.
В украинском клубе утверждают, что проблемы начались после того, как они пили воду и ели фрукты после тренировки в Афинах. Продукты предоставляла греческая сторона.
Также в клубе ответили и на проблемы с логистикой, из-за которых автобус возил "Днепр-1" по окрестностям. Вину за это "Панатинаикос" возложил на местную полицию, которая в результате войны в Украине приняла более строгие меры безопасности в отношении украинцев. Потому маршрут команды Александра Кучера составляли именно они.
Отметим, что из-за отравления и других проблем "Днепр-1" решил подать жалобу в УЕФА.
Напомним, Москва курировала дисквалификацию Харлан, тренер сборной США.
Артем Довбик на этой неделе станет игроком испанского клуба: все стороны договорились.
"ПСЖ" подпишет звезду "Барселоны".
Победы "Черноморца", "Динамо" и "Александрии": воскресенье в УПЛ.
"Шахтер" договорился о возвращении 36-летнего своего бывшего центрального защитника Дмитрия Чигринского.