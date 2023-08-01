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"Панатинаикос" ответил на обвинения "Днепра-1" в отравлении: виновны все, кроме них

1 августа 2023 18:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Панатинаикос" ответил на обвинения "Днепра-1" в отравлении: виновны все, кроме них
Футболисты "Днепра-1" по прилете в Афины. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Греческий "Панатинаикос" отреагировал на обвинения украинского футбольного клуба "Днепр-1" в ненадлежащей организации визита на ответный матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. У команды из Украины половина состава отравилась после тренировки в Афинах.

Греческий клуб в комментарии Gazzetta.gr снял с себя ответственность.

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Отметим, что за "Днепр-1" в матче с "Панатинаикосом" из-за отравления не сыграют некоторые ключевые футболисты. Они просто не смогли восстановиться.

Тренировки в Афинах. Фото: "Днепр-1"

Виновны полиция и "Днепр-1"

Относительно отравления в "Панатинаикосе" заявили, что не видели, как отравились игроки "Днепра-1". К тому же они дали все объяснения УЕФА.

В украинском клубе утверждают, что проблемы начались после того, как они пили воду и ели фрукты после тренировки в Афинах. Продукты предоставляла греческая сторона.

Также в клубе ответили и на проблемы с логистикой, из-за которых автобус возил "Днепр-1" по окрестностям. Вину за это "Панатинаикос" возложил на местную полицию, которая в результате войны в Украине приняла более строгие меры безопасности в отношении украинцев. Потому маршрут команды Александра Кучера составляли именно они.

Отметим, что из-за отравления и других проблем "Днепр-1" решил подать жалобу в УЕФА.

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