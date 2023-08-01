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"Дніпро-1" подає скаргу на "Панатінаїкос" в УЄФА: деякі ключові гравці не відновилися

1 серпня 2023 17:43
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Агабекян Карен
редактор
"Дніпро-1" подає скаргу на "Панатінаїкос" в УЄФА: деякі ключові гравці не відновилися
Тренування "Дніпра-1". Фото: пресслужба клуба
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Дніпро-1" вирішив офіційно відреагувати на проблеми, які їх спіткали під час виїзду на матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з "Панатінаїкосом". В Афінах команду вже два дні страждає від неналежної організації візиту з боку грецької сторони.

Тому український клуб подасть офіційну скаргу в УЄФА, повідомляє ТаТоТаке.

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Згідно з правилами УЄФА, команда-господар бере на себе підготовку візиту суперників.

Тренування після якого команда отруїлася. Фото: "Дніпро-1"

Не всі гравці "Дніпра-1" відновилися після отруєння

За інформацією від джерел в клубі, вони готують офіційну скаргу делегату матчу від УЄФА щодо масової дезорганізації навколо підготовки до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів з боку приймаючої сторони та масове отруєння гравців.

Наразі відомо, що після тренування 31 липня 15 членів делегації отруїлися, й з них вісім гравців. Футболісти вживали питну воду та фрукти, які були підготовлені приймаючою стороною в гостьовій роздягальні. Після цьому вночі частина команди відчула симптоми отруєння.

Наразі частина гравців відновилася, але дехто з ключових футболістів не зможуть зіграти 1 серпня.

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