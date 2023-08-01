Половина делегації "Дніпра-1" отруїлася: вони увечері грають матч Ліги чемпіонів

Олександр Кучер надає настанови гравцям на тренуванні Фото: "Дніпро-1"

З табору СК "Дніпро-1" надійшли погані новини перед матчем-відповіддю другого раунду Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкосу". У гравців проблемі зі здоров’ям.

З делегації загалом отруїлися 15 людей, повідомив журналіст Володимир Звєров.

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"Дніпро-1" на вчорашньому відкритому тренуванні. Фото: "Дніпро-1"

Втрата для "Дніпра-1" прийшла звідти, звідки й не чекали

Наразі відомо, що 31 липня в Греції почалися проблеми у 15 членів делегації, з яких вісім футболістів. Згідно з симптомами, мова йшла про отруєння.

у гравців, у яких було отруєння, недостатньо шансів зіграти з "Панатінаїкосом".

"Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою в афінському готелі. А лише пили воду і їли банани, які сторона-організатор залишила для гостей у роздягальні", — написав Звєров.

У клубі почалося розслідування стосовно того, як делегація могла масово отруїтися. Також в клубі з цього моменту адміністратори самі закуповують продукти в місцевих магазинах.

Також у "Дніпрі-1" мають невдоволення організацією візиту команди зі сторони греків, які не виконують їх вимоги.

"Наприклад, після тренування у роздягальні Дніпра-1 не було рушників. А ще — автобус, який перевозив команду до готелю, запізнився на 30 хвилин і, замість прямої очевидної дороги до готелю, почав довго блукати манівцями", — повідомив журналіст.

Зазначимо, що сьогоднішній матч може стати останнім за "Дніпро-1" для нападника Артема Довбика.

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