Половина делегації "Дніпра-1" отруїлася: вони увечері грають матч Ліги чемпіонів
З табору СК "Дніпро-1" надійшли погані новини перед матчем-відповіддю другого раунду Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкосу". У гравців проблемі зі здоров’ям.
З делегації загалом отруїлися 15 людей, повідомив журналіст Володимир Звєров.
"Дніпро-1" тиждень тому програли "Панатінаїкосу" з рахунком 1:3. Для проходу далі "дніпрянам" необхідно мінімум забити два голи.
Втрата для "Дніпра-1" прийшла звідти, звідки й не чекали
Наразі відомо, що 31 липня в Греції почалися проблеми у 15 членів делегації, з яких вісім футболістів. Згідно з симптомами, мова йшла про отруєння.
у гравців, у яких було отруєння, недостатньо шансів зіграти з "Панатінаїкосом".
"Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою в афінському готелі. А лише пили воду і їли банани, які сторона-організатор залишила для гостей у роздягальні", — написав Звєров.
У клубі почалося розслідування стосовно того, як делегація могла масово отруїтися. Також в клубі з цього моменту адміністратори самі закуповують продукти в місцевих магазинах.
Також у "Дніпрі-1" мають невдоволення організацією візиту команди зі сторони греків, які не виконують їх вимоги.
"Наприклад, після тренування у роздягальні Дніпра-1 не було рушників. А ще — автобус, який перевозив команду до готелю, запізнився на 30 хвилин і, замість прямої очевидної дороги до готелю, почав довго блукати манівцями", — повідомив журналіст.
Зазначимо, що сьогоднішній матч може стати останнім за "Дніпро-1" для нападника Артема Довбика.
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