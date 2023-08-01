Половина делегации "Днепра-1" отравилась: они вечером играют матч Лиги чемпионов

Александр Кучер предоставляет наставления игрокам на тренировке Фото: "Днепр-1"

Из лагеря СК "Днепр-1" поступили плохие новости перед ответным матчем второго раунда Лиги чемпионов против "Панатинаикоса". У игроков проблемы со здоровьем.

Из делегации в общей сложности отравились 15 человек, сообщил журналист Владимир Зверов.

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"Днепр-1" на вчерашней открытой тренировке. Фото: "Днепр-1"

Потеря для "Днепра-1" пришла оттуда, откуда и не ожидали

Известно, что 31 июля в Греции начались проблемы у 15 членов делегации, из которых восемь футболистов. Согласно симптомам, речь шла об отравлении.

У игроков, у которых было отравление, недостаточно шансов сыграть с "Панатинаикосом".

"Симптомы отравления испытывали даже представители делегации клуба, которые не ужинали вместе с командой в афинской гостинице. А только пили воду и ели бананы, которые сторона-организатор оставила для гостей в раздевалке", — написал Зверов.

В клубе началось расследование того, как делегация могла массово отравиться. Также в команде отныне администраторы сами закупают продукты в местных магазинах.

Также в "Днепре-1" существует недовольство организацией визита команды со стороны греков, которые не выполняют их требования.

"Например, после тренировки в раздевалке "Днепра-1" не было полотенец. А еще — автобус, перевозивший команду в гостиницу, опоздал на 30 минут и вместо прямой очевидной дороги в гостиницу начал долго бродить окольными путями", — сообщил журналист.

Отметим, что сегодняшний матч может стать последним за "Днепр-1" для нападающего Артема Довбика.

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