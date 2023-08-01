Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Днепр-1" подает жалобу на "Панатинаикос" в УЕФА: некоторые ключевые игроки не восстановились arrow

"Днепр-1" подает жалобу на "Панатинаикос" в УЕФА: некоторые ключевые игроки не восстановились

1 августа 2023 17:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Днепр-1" подает жалобу на "Панатинаикос" в УЕФА: некоторые ключевые игроки не восстановились
Тренировка "Днепра-1". Фото: пресс-служба клуба
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Днепр-1" решил официально отреагировать на проблемы, постигшие их во время выезда на матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом". В Афинах команду уже два дня страдает от ненадлежащей организации визита со стороны греческой стороны.

Поэтому украинский клуб подаст официальную жалобу в УЕФА, сообщает ТаТоТаке.

Читайте также:

Согласно правилам УЕФА команда-хозяин берет на себя подготовку визита соперников.

Тренировку после которой команда отравилась. Фото: "Днепр-1"

Не все игроки "Днепра-1" восстановились после отравления

По информации источников в клубе, они готовят официальную жалобу на имя делегата матча от УЕФА относительно массовой дезорганизации вокруг подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов со стороны хозяев и массового отравления игроков.

Известно, что после тренировки 31 июля 15 членов делегации отравились, и из них восемь игроков. Футболисты употребляли питьевую воду и фрукты, подготовленные принимающей стороной в гостевой раздевалке. После этого ночью часть команды ощутила симптомы отравления.

Сейчас часть игроков восстановилась, но некоторые из ключевых футболистов не смогут сыграть 1 августа.

Напомним, Москва курировала дисквалификацию Харлан, — тренер сборной США.

Артем Довбик на этой неделе станет игроком испанского клуба: все стороны договорились.

"ПСЖ" подпишет звезду "Барселоны".

Победы "Черноморца", "Динамо" и "Александрии": воскресенье в УПЛ.

"Шахтер" договорился о возвращении 36-летнего своего бывшего центрального защитника Дмитрия Чигринского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз