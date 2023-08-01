"Днепр-1" подает жалобу на "Панатинаикос" в УЕФА: некоторые ключевые игроки не восстановились
"Днепр-1" решил официально отреагировать на проблемы, постигшие их во время выезда на матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов с "Панатинаикосом". В Афинах команду уже два дня страдает от ненадлежащей организации визита со стороны греческой стороны.
Поэтому украинский клуб подаст официальную жалобу в УЕФА, сообщает ТаТоТаке.
Согласно правилам УЕФА команда-хозяин берет на себя подготовку визита соперников.
Не все игроки "Днепра-1" восстановились после отравления
По информации источников в клубе, они готовят официальную жалобу на имя делегата матча от УЕФА относительно массовой дезорганизации вокруг подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов со стороны хозяев и массового отравления игроков.
Известно, что после тренировки 31 июля 15 членов делегации отравились, и из них восемь игроков. Футболисты употребляли питьевую воду и фрукты, подготовленные принимающей стороной в гостевой раздевалке. После этого ночью часть команды ощутила симптомы отравления.
Сейчас часть игроков восстановилась, но некоторые из ключевых футболистов не смогут сыграть 1 августа.
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