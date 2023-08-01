"Панатінаїкос" відповів на звинувачення "Дніпра-1" в отруєнні: винні всі, крім них

Футболисты "Днепра-1" после прилета в Афины. Фото: "Днепр-1"

Грецький "Панатінаїкос" відреагував на звинувачення українського футбольного клубу "Дніпро-1" в неналежній організації візиту на матч-відповідь у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. У команди з України половина складу отруїлася після тренування в Афінах.

Грецький клуб у коментарі Gazzetta.gr зняли з себе відповідальність.

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Зазначимо, що за "Дніпро-1" у матчі з "Панатінаїкосом" через отруєння не зіграють деякі ключові футболісти. Вони просто не змогли відновитися.

Тренування в Афінах. Фото: "Дніпро-1"

Винні поліція та "Дніпро-1"

Стосовно отруєння у "Панатінаїкосі" заявили, що не бачили як отруїлися гравці "Дніпра-1". До того ж вони надали всі пояснення до УЄФА.

В українському клубі натомість стверджують, що негаразди почалися після того, як вони пили воду та їли фрукти після тренування в Афінах. Продукти надавала грецька сторона.

Також у клубі відповіли й на проблеми з логістикою, через які автобус возив "Дніпро-1" по околицях. Провину за це "Панатінаїкос" поклав на місцеву поліцію, яка через війну в Україні вжила суворіші заходи безпеки щодо українців. Тому маршрут команди Олександра Кучера складали саме вони.

Зазначимо, що через отруєння та й інші проблеми "Дніпро-1" вирішив подати скаргу в УЄФА.

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