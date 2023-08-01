"Панатинаїкос" зіграв унічию з "Дніпром-1": українці догравали матч у меншості

Довбик забив лише один м'яч. Фото: "Панатинаїкос"

В Афінах відбувся матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між "Панатинаїкосом" і "Дніпром-1". Зазначимо, що перед грою у дніпрян отруїлося вісім футболістів, частина яких не була повністю готова до гри.

"Панатінаїкос" переміг за загальним результатом в двох матчах, повідомив портал Новини.LIVE.

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У першому матчі "Дніпро-1" програв з рахунком 1:3 і тому завданням мінімум була перемога у два м'ячі та серія пенальті.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів. Кваліфікація. Второй раунд

"Панатінаїкос" — "Дніпро-1" 2:2 Перший матч: 3-1

Голи: Шпорар, 15, 70 — Довбик, 23, Сарапій, 54

"Панатінаїкос": Бріньйолі — Коцирас, Єдвай, Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич, Вільєна (Чокай, 66) — Паласіос, Шпорар, Бернард (Вербич, 90).

Головний тренер: Иван Йованович

"Дніпро-1": Волинець (Кінарейкін, 37) — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій (Сваток, 57), Каплієнко (Танчик, 68) — Бабенко, Бланко — Мірошниченко, Піхальонок (Когут, 69), Рубчинський (Гуцуляк, 69) — Довбик.

Головний тренер: Олександр Кучер

Попередження: Паласіос, Чокай — Бланко, Рубчинський, Піхальонок, Когут

"Дніпро-1" другий матч почав активніше і було помітне їхнє бажання відігратися. Проте знов холодним душем українського клубу став Шпорар. На 15-й хвилині Єдвай зі своєї половини поля зробив дальній навіс на форварда, який скористався нерозумінням Адамюка та Волинця та перекинув голкіпера — 1:0.

На 24-й хвилині Довбик зрівняв рахунок після проходу в штрафному майданчику та удару з гострого кута — м'яч прошив захисників та воротаря.

Наповнений трагізму епізод стався на 34-й хвилині, коли Волинець у зіткненні пропустив удар коліном у голову і лікарям довелося його приводити до тями, після чого футболіста замінили на Канарейкіна і відвезли з поля на ношах.

У другому таймі на 54-й хвилині "Дніпро-1" вийшов уперед. Мірошниченко навісив із кутового на лівому фланзі й Сарапій головою розстріляв голкіпера греків.

На 69-й хвилині на поле вийшли Танчик, Когут та Гуцуляк, і ця заміна виявилася фатальною. "Дніпро-1", який до неї грав краще за суперника, пропустив у наступній атаці після зміни гравців. У греків Шпорар оформив дубль.

Ще через п'ять хвилин Танчик отримав видалення і залишив команду в меншості.

Замість атак наприкінці матчу "Дніпру-1" довелося захищатись в меншості. Більше до фінального свистка українська команда серйозних моментів не мала.

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