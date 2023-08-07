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Жереб безжальний: "Зоря" та "Дніпро-1" зіграють у кваліфікації Ліги Європи

7 серпня 2023 15:09
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Агабекян Карен
редактор
Жереб безжальний: "Зоря" та "Дніпро-1" зіграють у кваліфікації Ліги Європи
Матч "Зоря" — "Дніпро-1". Фото: УПЛ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В УЄФА відбулося жеребкування наступного раунду кваліфікації єврокубків. У Лізі Європи українські команди можуть поборотися за вихід до групи.

Луганська "Зоря" у плей-офф Ліги Європи зіграє з переможцем пари чеської "Славії" та "Дніпра-1", повідомив портал Новини.LIVE.

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Раніше клуби із однієї країни розводили на етапах кваліфікації єврокубків. Команди з одного чемпіонату могли зіграти один проти одного лише на пізніх стадіях євротурнірів.

"Дніпру-1" спочатку потрібно пройти "Славію"

Незважаючи на результати жеребкування, у "Дніпра-1" не так і багато шансів зіграти із "Зорею", оскільки їм у третьому раунді кваліфікації протистоятиме сильна "Славія". У матчі з чехами "СК" не матиме статусу фаворита. До того ж команда втратила форварда Артема Довбика.

Зазначимо, що матчі "Зорі" та переможця гри "Славія" — "Дніпро-1" пройдуть 24 та 31 серпня.

"Дніпро-1" раніше брав участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, де за результатами двох матчів поступився "Панатінаїкосу" із загальним рахунком 3:5.

"Зоря" отримала право зіграти у плей-офф кваліфікації Ліги Європи завдяки третьому місцю минулого сезону Української прем'єр-ліги.

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