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Кейн и "Бавария": конец драматического трансферного сериала

5 августа 2023 10:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кейн и "Бавария": конец драматического трансферного сериала
Дедлайн исчерпан, но есть еще последнее предложение. Фото: Twitter/HarryKane
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Эпопея с переходом лидера сборной Англии Гарри Кейна из "Тоттенхэма" в "Баварию" выходит на финишную прямую. Немцы подали окончательную заявку на приобретение нападающего у лондонцев.

Об этом пишет издание Sky Sports , передает портал Новини.LIVE.

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Английские журналисты сообщают, что у Гарри Кейна остался год по контракту с "Тоттенхэмом", и следующим летом он может уйти бесплатно. В то же время, "Шпоры" интересуются форвардом "Порту" Мехди Тареми по информации Sky Italy.

В это время чемпионы Германии готовы двигаться дальше и смотреть на другие цели, если "Тоттенхэм" будет тянуть с ответом. Окончательное предложение "Баварии" по поводу 30-летнего игрока составляет почти 104 миллиона евро (86,24 миллиона фунтов стерлингов) с включенными дополнениями, сообщает Sky в Германии.

Напомним, еще в пятницу "баварцы" установили лондонцам дедлайн в сутки, но после этого решили улучшить предложение и теперь намекают, что это последняя возможность заработать на ветеране.

Ришарлисон будет играть на позиции Кейна

Кейн хочет, чтобы его будущее было решено к первой игре "Тоттенхэма" в Премьер-лиге нового сезона в Брентфорде в воскресенье, 13 августа.

В случае если Гарри уйдет, англичане не будут искать ему замену. Основным центрфорвардом команды Анге Постекоглу станет бразилец Ришарлисон, перебравшийся в клуб прошлым летом из "Эвертона" за 58 млн евро. В прошлую кампанию 26-летний футболист отличился трижды в 35 матчах во всех турнирах.

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