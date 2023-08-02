У "Зорю" перейшов ексгравець чемпіонату Італії

Петро Мічин. Фото: YouTube

Луганська "Зоря" продовжує посилювати склад на прохання нового головного тренера Нанада Лалатовича. Новий футболіст добре знайомий із його вимогами, адже грав під його керівництвом.

Луганці підписали досвідченого гравця, про якого просив Лалатович в інтерв'ю після поразки в першому турі УПЛ проти "Руху".

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У першому турі нового сезону Української прем'єр-ліги "Зоря" на виїзді несподівано поступилася "Руху". За словами головного тренера луганчан, команді не вистачає досвідчених гравців.

Новий гравець — креатура головного тренера

"Зоря" оголосила про підписання Петара Мічіна, який підписав угоду на один сезон.

Мічин є досвідченим 24-річним півзахисником, який раніше виступав у європейських клубах, серед яких італійський "Удінезе".

У "Зорі" сподіваються, що футболіст завдяки своєму досвіду збагатить гру команди і допоможе досягти успіхів у майбутньому.

Минулого сезону Мічин у матчах за "Раднички" зробив один гол.

Також Мічин виступав за "Войводіну", вихованцем якої є, "Црвену Звєзду" Нові Сад, "Чукарічки", "Напердак" та словацький "Серед".

В "Удінезе" футболіст зіграв лише у двох матчах за основну команду та у п'яти за молодіжку.

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