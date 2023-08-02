Лунин уйдет из "Реала" этим летом: клуб выставил ценник на футболиста

Андрей Лунин. Фото: "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" решил бороться за каждую копейку в бюджет клуба и поэтому планирует нарушить планы украинского голкипера Андрея Лунина. Игроку не позволят уйти свободным агентом.

Как стало известно, менеджеры "Реала" работают над трансфером украинца в один из клубов, сообщает Marca.

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Ранее из-за отсутствия хороших предложений Лунин решил отработать в "Реале" весь контракт до лета 2024 года. В качестве свободного агента ему было бы проще найти команду и получить хорошие условия в ней.

"Реал" не хочет отпускать игрока бесплатно

По информации источников, мадридский "Реал" планирует получить за трансфер Лунина этим летом 8 млн евро. Если учесть, что у футболиста всего год контракта и отсутствие игровой практики, что влияет на его уверенность, то сложно представить команду, которая за него заплатит такую сумму.

Отметим, что информация о сумме трансфера игрока появилась вслед после той, что главный тренер Карло Анлотті недоволен игрой футболиста и больше не рассчитывает на него.

Ранее сообщалось, что Лунин заинтересовал португальскую "Бенфику", которая уже начала вести переговоры по трансферу. Однако у клуба уже есть сильный вратарь и украинца рассматривают как второго номера.

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