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Лунін цікавий топклубу: але там уже є сильний воротар

31 липня 2023 17:30
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Агабекян Карен
редактор
Лунін цікавий топклубу: але там уже є сильний воротар
Андрій Лунін. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Голкіпер мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін все ж таки може змінити команду в трансферне вікно. Його нинішній клуб уже веде переговори із потенційними покупцями.

Зацікавленість до Андрія виявляє "Бенфіка", повідомив портал Zero Zero.

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Раніше повідомлялося, що Лунін планує дограти в "Реалі" до літа наступного року, щоб стати вільним агентом. У цьому статусі українцеві буде простіше знайти нову команду.

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За інформацією джерел, представник "Бенфіки" зараз перебувають у Мадриді та ведуть переговори про трансфер Луніна.

Зазначається, що угода ще далека від завершення, але в клубі вважають, що Лунін буде основним кандидатом для конкуренції греку Одіссеасу Влаходімосу.

Інформацію джерел можна оцінювати як спробу підписати Луніна на роль другого голкіпера. 29-річний Влаходімос має контракт до 2027 року і нікуди не збирається йти. До того ж він зарекомендував себе у команді та став одним із її лідерів. Українець знову матиме шанси у разі травми конкурента. Мабуть, ніхто не зрозуміє, якщо Андрій пересяде з лави запасних "Реала" на "банку" "Бенфіки".

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