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Лунин интересен топ-клубу: но там уже есть сильный вратарь

31 июля 2023 17:30
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Агабекян Карен
редактор
Лунин интересен топ-клубу: но там уже есть сильный вратарь
Андрей Лунин. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин все же может сменить команду в трансферное окно. Его нынешний клуб уже ведет переговоры с потенциальными покупателями.

Заинтересованность к Андрею проявляет "Бенфика", сообщил портал Zero Zero.

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Рнаее сообщалось, что Лунин планирует доиграть в "Реале" до лета следующего года, чтобы стать свободным агентом. В этом статусе украинцу будет проще найти новую команду.

Лунин отправится по следам Яремчука?

По информации источников, представитель "Бенфики" сейчас находятся в Мадриде и ведут переговоры о трансфере Лунина.

Отмечается, что сделка еще далека от завершения, но в клубе считают, что Лунин будет основным кандидатом для конкуренции греку Одиссеасу Влаходимосу.

Информацию от источников можно оценивать как попытку подписать Лунина на роль второго голкипера. 29-летний Влаходимос имеет контракт до 2027 года и никуда не собирается уходить. К тому же он зарекомендовал себя в команде и стал одним из ее лидеров. Украинец снова будет иметь шансы в случае травм конкурента. Вероятно, никто не поймет, если Андрей пересядет со скамейки запасных "Реала" на "банку" "Бенфики".

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