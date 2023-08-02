Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Лунін піде з "Реалу" цього літа: клуб виставив цінник на футболіста arrow

Лунін піде з "Реалу" цього літа: клуб виставив цінник на футболіста

2 серпня 2023 08:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунін піде з "Реалу" цього літа: клуб виставив цінник на футболіста
Андрій Лунін. Фото: "Реал" Мадрид
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" вирішив боротися за кожну копійку до бюджету клубу й тому планує порушити плани українського голкіпера Андрія Луніна. Гравцеві не дозволять піти вільним агентом.

Як стало відомо, менеджери "Реала" працюють над трансфером українця до одного з клубів, повідомляє Marca.

Читайте також:

Раніше Лунін через відсутність хороших пропозицій вирішив відпрацювати в "Реалі" весь контракт до літа 2024 року. Вільному агенту було б простіше знайти команду й отримати хороші умови в ній.

"Реал" не хоче відпускати гравця безплатно

За інформацією джерел, мадридський "Реал" планує отримати за трансфер Луніна цього літа 8 млн євро. Якщо врахувати, що у футболіста лише рік контракту та відсутність ігрової практики, що впливає на його впевненість, то складно уявити команду, яка за нього заплатить таку суму.

Зазначимо, що інформація про суму трансферу гравця з'явилася після тієї, що головний тренер Карло Анчелотті незадоволений грою футболіста і більше не розраховує на нього.

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив португальську "Бенфіку", яка вже почала вести переговори щодо трансферу. Проте клуб вже має сильного воротаря й українця розглядають як другого номера.

Нагадаємо, Москва курирувала дискваліфікацію Харлан, — тренер збірної США.

Артем Довбик цього тижня стане гравцем іспанського клубу: усі сторони домовились.

Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

Перемоги "Чорноморця", "Динамо" та "Олександрії": неділя в УПЛ.

"Шахтар" домовився про повернення 36-річного свого колишнього центрального захисника Дмитра Чигринського.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз