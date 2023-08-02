Лунін піде з "Реалу" цього літа: клуб виставив цінник на футболіста

Андрій Лунін. Фото: "Реал" Мадрид

Мадридський "Реал" вирішив боротися за кожну копійку до бюджету клубу й тому планує порушити плани українського голкіпера Андрія Луніна. Гравцеві не дозволять піти вільним агентом.

Як стало відомо, менеджери "Реала" працюють над трансфером українця до одного з клубів, повідомляє Marca.

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Раніше Лунін через відсутність хороших пропозицій вирішив відпрацювати в "Реалі" весь контракт до літа 2024 року. Вільному агенту було б простіше знайти команду й отримати хороші умови в ній.

"Реал" не хоче відпускати гравця безплатно

За інформацією джерел, мадридський "Реал" планує отримати за трансфер Луніна цього літа 8 млн євро. Якщо врахувати, що у футболіста лише рік контракту та відсутність ігрової практики, що впливає на його впевненість, то складно уявити команду, яка за нього заплатить таку суму.

Зазначимо, що інформація про суму трансферу гравця з'явилася після тієї, що головний тренер Карло Анчелотті незадоволений грою футболіста і більше не розраховує на нього.

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив португальську "Бенфіку", яка вже почала вести переговори щодо трансферу. Проте клуб вже має сильного воротаря й українця розглядають як другого номера.

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